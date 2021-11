https://cz.sputniknews.com/20211104/macron-podekoval-merkelove-a-udelil-ji-nejvyssi-statni-vyznamenani-16392981.html

Macron poděkoval Merkelové a udělil jí nejvyšší státní vyznamenání

Macron poděkoval Merkelové a udělil jí nejvyšší státní vyznamenání

Francouzský prezident Emmanuel Macron poděkoval německé kancléřce Angele Merkelová za vše, co ho naučila, a také za všechno, co udělala pro Evropu. 04.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-04T08:56+0100

2021-11-04T08:56+0100

2021-11-04T08:56+0100

svět

francie

německo

angela merkelová

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1196/88/11968843_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b70b6030aaf507fa4b7cdafa839e953a.jpg

Macron zdůraznil, že Merkelová ve své funkci kancléřky dokázala zachovat jednotnost Evropy a to nehledě na všechny otřesy.Ve středu Macron udělil Merkelové jedno z největších vyznamenání Francie - nositele velkokříže Řádu čestné legie. Francouzský prezident přijal Merkelovou s vyznamenáním ve francouzské vinařské oblasti Burgundsko. Jednalo se tak o poslední návštěvu Merkelové ve Francii na postu německé kancléřky.Merkelová bude prozatímní kancléřkou Německa, dokud nebude vytvořen nový kabinet ministrů. Zmiňme, že volby do Bundestagu se v Německu konaly 26. září. Strany v současnosti vyjednávají o možném sestavení koalice.Macron se zastal RuskaFrancouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro noviny Financial Times řekl, že nevidí žádný důkaz svědčící o tom, že Rusko manipuluje s cenami energií.„Nemám žádné důkazy o manipulaci s cenami a nikoho neobviňuji,“ řekl.Podle jeho názoru není pravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti podařilo výrazně snížit ceny, a proto je hlavním úkolem vyhnout se přerušení dodávek a dalšímu růstu cen pohonných hmot před blížící se zimou. Za tímto účelem vyzval G20 ke koordinaci kroků dodavatelů a spotřebitelů energie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211102/kreml-rusko-plni-sve-zavazky-s-plynem-vuci-evrope-nad-limit-16375157.html

francie

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, německo, angela merkelová, emmanuel macron