https://cz.sputniknews.com/20211104/maslikova-ma-ve-39-letech-postavu-dvacitky-ukazala-se-jen-v-uspornem-pradle-16394490.html

Mašlíková má ve 39 letech postavu dvacítky. Ukázala se jen v úsporném prádle

Mašlíková má ve 39 letech postavu dvacítky. Ukázala se jen v úsporném prádle

Moderátorka Hana Mašlíková se ve 39 letech a po jednom dítěti nemá vůbec za co stydět. Na své postavě poctivě maká ve fitku a jak je vidět na fotce, kterou... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-04T22:01+0100

2021-11-04T22:01+0100

2021-11-04T22:01+0100

celebrity

instagram

celebrita

hana mašlíková

moderátorka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1069/09/10690951_0:79:1080:687_1920x0_80_0_0_b32cd4a21e4fd255e3807b1738ed31e4.jpg

Na svůdné fotce je Hana zachycena v krajkové podprsence a kalhotkách, přičemž má přes sebe přehozený i saténový župan.Vyzvala, aby se ženy nenechaly omezovat řečmi a moralizováním druhých. „Chcete se ukázat v prádle, ukažte se. Chcete se ukázat v teplákách a nenalíčená, udělejte to. Prostě dělejte vše, jak to cítíte a kašlete na nikdy nekončící hejty. Vždycky se najde někdo, kdo bude mít chuť vás za něco zkritizovat a moralizovat vám, přitom je to právě ten dotyčný, kdo je sám nespokojený,“ napsala.Dodala, aby si všichni žili podle svého, ne podle druhých. Podle jejích slov si i ona konečně žije podle svého a začala dokonce zbožňovat sexy prádlo. „Mimochodem ženský, chlapi to milují,“ dodala.Někteří psali, že vypadá lépe než mladší ženy. „Tak ty nedáš pokoj? No bude 40... Vypadáš líp jak kdejaká dvacítka.“„Opravdu jste krásná ženská. Úplně Vám závidím, je za tím obrovský kus dřiny,“ stála taková pochvala v dalším komentáři.I takovou reakci si mohla Hana přečíst: „Mluvím jen za sebe, ale moc vám to sluší a jsem rád, když ukazujete jak jste krásná, vůbec nevypadáte na svůj vek, moc vám fandím.“Hana MašlíkováHana Mašlíková je slavná česká modelka a moderátorka. V roce 2006 získala titul Miss Silueta v české soutěži krásy Miss České republiky. Její popularita hodně vzrostla po účasti v reality show Trosečník. V roce 2016 si vzala svého dlouholetého přítele Andrého Reinderse a o rok později se jim narodil syn Andreas. V poslední měsících ale jejich manželství procházelo krizí, a tak se Mašlíková rozhodla vztah s Andrém ukončit. Přesto však manželé žijí společně v jedné domácnosti, podle Hanky proto, že si to přál jejich syn a oni se snaží být dobrými rodiči.Mašlíková se proslavila také jako moderátorka pořadu Prásk na televizi Nova, kde komentovala dění ze světa celebrit. Rovněž moderovala ranní pořad Snídaně s Novou na stejné televizi, v roce 2018 však na žádost vedení musela i se svým kolegou Petrem Říbalem skončit. Na konkurenční televizi Prima chvíli moderovala pořad Sport Star, který však nový majitel zrušil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210329/takovouhle-figuru-ma-u-nas-v-cr-malokdo-maslikova-provokuje-zhavymi-snimky-v-plavkach-a-fanousci-se-13401948.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

instagram, celebrita, hana mašlíková, moderátorka