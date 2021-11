Nepřítel západní civilizace? Politik ANO má jasno

https://cz.sputniknews.com/20211104/nepritel-zapadni-civilizace-politik-ano-ma-jasno-16397045.html

Dáváte přednost tofu steaku s kozlíčkem polním? Máte netradiční orientaci? A co automobil? Dali jste majlant za hračku na elektřinu, se kterou si v zimě nedojedete ani do supermarketu? Gratulujeme, vy nejste nepřítel západní civilizace. My ostatní ano.O co jde? Místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher v nadsázce napsal provokativní příspěvek na svůj Facebook. Vysoce postavený politik dříve vládního hnutí popsal kdo je nepřítelem západní civilizace.„Skoro to někdy vypadá, že aktuálním nepřítelem západní civilizace je - muž, bílé barvy pleti, heterosexuál, který konzumuje maso, jezdí v SUV, platí v hotovosti a není očkován,“ uvedl Nacher. Ale zároveň se přiznal, že občas chodí zobat k veganům a projede se v elektromobilu.Za tento příspěvek dostal stovky palců nahoru a devadesát smajlíků s výsměchem. "Jezdím na motorce s obsahem jako auto, auto mám diesel a jsem pracující heterosexuál. Navíc neuznávám více než 2 pohlaví. Mě musí ta nová garda západní civilizace pěkně nenávidět...," odpověděl poslanci uživatel Jaroslav Jakub Novák.Je třeba si položit několik otázek. A proč takový příspěvek poslanec Nacher zveřejnil? Prozřely politici z hnutí ANO? Tlak současné politické módy je neúprosný. Bude s ním ANO bojovat a lákat hlasy lidí, jež nemají v Poslanecké sněmovně zastoupení?Chce snad ANO probudit mlčící většinu, které se tlak současné politické módy nelíbí, ale nehodlá hájit své právo na bůček, tradiční pohlaví a vlastní názor?Je vůbec otázkou, kolik lidí, kteří se hlásí ke své tradiční, přirozené identitě v naší republice zůstalo? A kolik jich pohltila tak zvaná tolerance a inkluzivita.O prohlášení místopředsedy poslaneckého klubu ANO Sputnik hovořil se sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.„Popravdě řečeno moc nechápu toto jeho vyjádření, byť lze rozklíčovat, že poukazuje na to, že v dnešní době se více preferuje a upřednostňuje ochrana menšin. Jenže není pravdou, že by nějaký takový nepřítel, co píše, existoval. Je to spíš mýtus, který koluje prostřednictvím sociálních sítí, který posléze vytváří určitý typ xenofobie. Samozřejmě můžeme vést diskuzi, zda jsou či nejsou práva menšin přehnaná. Někdy to tak samozřejmě vypadá, protože menšiny – ať jakéhokoliv typu jsou v médiích zveličovány namísto toho, co si přeje majoritní společnost. V tomto případě se musí postupovat stejným metrem na všechny. Všichni tedy máme svá práva, ale také povinnosti. Rozumějme, že všichni máme stejná práva i povinnosti, stejně i rovnost před zákonem. Pokud jde o tu zmínku s očkováním, tak Patrik Nacher je asi trochu mimo nebo se snad inspiroval u těch, kdo se nechtějí nechat očkovat, protože většina naší populace je očkována. Předpokládám, že myslel očkování proti koronaviru a nemyslel jiná očkování, protože například očkování proti tetanu je povinné.Na jednu stránku jím vytvářený mýtus nepřítele západní civilizace chce mít veškeré výdobytky sociální státu, včetně bezplatného zdravotnictví, ale již nechce poslouchat stát, který mu říká, aby se nechal očkovat v zájmu ochrany celku. To trochu nedává logiku. Na jednu stranu chtějí takoví lidé bezbřehý individualismus, ale s výdobytky kolektivní zodpovědnosti,“ míní sociolog.Znamená to otočku ANO? V opozici bude mířit na jiné sociální skupiny voličů?„Spíš si myslím, že je o ojedinělý výstřelek jednoho člena hnutí ANO. Ve své podstatě Andrej Babiš se svým hnutí cílí na seniory a převzal celý elektorát ČSSD. Můžeme tedy tvrdit, že dnešní hnutí ANO je ve své podstatě ČSSD. Jinak v opozici bude mířit na své voliče, kteří je nyní volili, ale může se mírně změnit strategie tak, aby hnutí sbíralo hlasy i SPD,“ míní expert.A zůstalo v Česku hodně takových lidí, kteří se nebojí přihlásit ke své přirozenosti?„Domnívám se, že každý člověk může svobodně vyjádřit svoji přirozenost. Je otázkou, jak moc ji chce dávat ve veřejném prostoru najevo. Dnes je například IN být třeba bisexuál, singles a lidem to přijde normální, přirozené. Je pak ale dle mého názoru nepřirozené, že někdo se ráno cítí jako žena a večer jako muž. To je divné, ale opět to někomu přijde normální a přirozené. V tomto případě bude hrát roli více faktorů jako vliv médií, výchova ve školách a rodině, samotná konzumní společnost a vyplnění volného času. Pamatuji si dobu, kdy bylo přirozené a normální mít holku, chodit na rande, ve školách se učila sexuální a rodinná výchova. Dnes tohle všechno chybí,“ říká politický analytik Jan Klán.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

