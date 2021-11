https://cz.sputniknews.com/20211104/otec-britney-spearsove-pozadal-soud-aby-ho-trvale-zbavil-opatrovnictvi-16391157.html

Otec Britney Spearsové požádal soud, aby ho trvale zbavil opatrovnictví

2021-11-04T00:26+0100

Spears prohlásil, že již není důvod k opatrování jeho dcery. Nepožádal ani o odškodnění za zbavení opatrovnictví, ačkoli dříve se uvádělo, že za to očekává 2 miliony dolarů.Již v září zpěvaččin otec požádal o zbavení opatrovnictví. Tehdy soud jeho žádosti vyhověl, ale toto rozhodnutí bylo dočasné.Poté, co byla Spearsová zbavena opatrovnictví ze strany svého otce, řekla, že má strach a obavy, že se může zmýlit.Jamie Spears podal 8. září soudu návrh na osvobození své dcery z jeho opatrovnictví, které trvalo 13 let.Ještě předtím v srpnu oznámil, že je připraven vzdát se péče o dceru a převést opatrovnictví na jinou osobu. Později zpěvačka uvedla, že její otec od ní vymáhal peníze za zbavení opatrovnictví.29. září soud v Los Angeles pozastavil opatrovnictví nad Britney Spearsovou ze strany jejího otce Jamieho. Dočasné pravomoci přešly na účetního, kterého si vybrala zpěvačka společně se svým advokátem.V roce 2008 soud ustanovil otce Britney Spearsové jako jejího opatrovníka v souvislosti se zpěvaččiným nervovým zhroucením, uvádí televizní kanál Zvezda. Od té doby byly veškeré finance, a dokonce i umělecká rozhodnutí umělkyně plně pod kontrolou Jamese. Dcera dokonce platila právníkům svého otce, kteří usilovali o udržení opatrovnického stavu.Jako ultimátum Britney odmítla vystupovat na pódiu do té doby, dokud bude otec kontrolovat její život.V souvislosti s touto situací fanoušci požadovali, aby Kongres reformoval systém opatrovnictví ve Spojených státech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

