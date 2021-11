https://cz.sputniknews.com/20211104/po-tele-mi-jde-mraz-leos-mares-videem-privedl-k-slzam-fanousky-karla-gotta--16396001.html

„Po těle mi jde mráz.” Leoš Mareš videem přivedl k slzám fanoušky Karla Gotta

Populární moderátor a zpěvák Leoš Mareš u příležitosti dnešního svátku Karla připomněl společnou tvorbu s legendárním Slavíkem, a to klipem známé písničky. 04.11.2021, Sputnik Česká republika

Před několika lety nazpívali hit německé skupiny Alphaville Být stále mlád z roku 1984 a píseň proslavil v Česku díky své vlastní verzi právě Karel Gott. Navíc úspěch zaručil i text Eduarda Krečmara.V roce 2018 si Gott poprvé zazpíval tuto píseň v duetu s Marešem.„Dnes má svátek KAREL. Tak proč venku sněží, proč jsou za 50 dní Vánoce,” stojí v popisku ke statusu hvězdy.Sledující byli dojatí a nezdrželi se slz.„No taky na to myslím a chápu vás, že vás film tak rozbrečel, měla jsem to stejně. Dnes by chudák měl svátek. Jinak tahle píseň úžasná, dali jste to oba skvěle a poslouchám často a tleskám,” napsala Ivča Procházková.„Miluju ten text... je tak pravdivej, vždycky řvu jak malá,” vyslovila se Eva Hanacková.„Vždycky, když slyším hlas Karla, po těle mi jde mráz,” vyjádřila se Kristýnka Markéta Matuščínová.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém i letošním ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.Mistr Karel GottKarel Gott se narodil v roce 1939 v Plzni. Během své pěvecké kariéry se proslavil nejen v Československu, následně v Česku a na Slovensku, ale i za hranicemi. Velmi populární byl například v Německu či Rusku.Karel Gott zemřel ve věku osmdesáti let poté, co prohrál boj s leukémií. Slavík zesnul doma na Bertramce, a to před půlnocí 1. října r. 2019.Během své kariéry Gott vydal 293 sólových alb doma i v zahraničí. Celkově nazpíval kolem 2500 písní. Od roku 1965 se prodalo padesát milionů nosičů alb s jeho nahrávkami, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. V anketách Zlatý slavík a Český slavík získal celkem 42 ocenění. Obdržel 120 televizních ocenění, osm zlatých desek a jednu diamantovou desku.Videa k jeho písničkám na internetu nabírají desítky milionů zhlédnutí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

