Podvod na voličích? Pětikoalice neplánuje přijetí eura

Pětikoalice ještě ani není u moci a už porušila svůj první slib. Ale ve výsledku pro naši republiku to je dobře.

Co zvládlo souručenství koalic Spolu a Pirátů se STAN měsíc od voleb? Tak předně jsou blízko k podepsání dokumentu o společné vládní koalici. Pak se kvůli zoufalým Pirátům objevilo mezi koaličními stranami silné pnutí. A teď navíc byl porušen slib, se kterým hodně voličů počítalo.O co jde? Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými v rámci funkčního období nově vznikající vlády neplánuje přijetí eura. Česko totiž podle jejich tvrzení nesplňuje podmínky pro přijetí eura, ale jak pětikoalice přiznává, pro zemi to také prozatím není výhodné. Přijetí společné evropské měny je tak spíše až otázka pro další vládu. To znamená, o euru se bude rozhodovat asi za další čtyři roky.„Respektujeme program Spolu. Přijetí eura není na pořadu dne. My nesplňujeme kritéria pro přijetí eura, takže je to spíše otázka pro naše následovníky,“ uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Veřejné finance jsou v takovém stavu, že vstup (pozn. do eurozóny) nesplňujeme. Euro máme přijmout, až bude výhodné pro ČR, a to zatím není,“ dodal ve společném prohlášení místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.Úsměvné v této situaci je, že se Česká republika Bruselu zavázala podnikat kroky k tomu, aby byla na přistoupení k eurozóně co nejdříve připravená. Stanovení termínu vstupu je v kompetenci členského státu a závisí na míře jeho připravenosti.Česká národní banka a ministerstvo financí loni v prosinci ve společném pravidelném materiálu opět doporučily vládě zatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny. Současná vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení uvedla, že nebude o vstup do eurozóny usilovat.Případné neplnění kritérií konvergence nemá pro ČR žádné přímé důsledky. Výjimkou je za standardních podmínek kritérium udržitelnosti veřejných financí. Po přijetí eura by Česko ztratilo samostatnou měnovou politiku, kterou provádí Česká národní banka.A o to tady jde. Tím, že pětikoalice odmítla prozatím euro, zklamala Brusel, který chce členské státy Evropské unie co nejvíce kontrolovat. Smutní jsou i naši eurohujeři, kterým se utahování oprátky bruselskými pány líbí.O odmítnutí eura a prvním porušeném slibu pětikoalice Sputnik hovořil s konzervativní političkou Janou Markovou.„Tak za prvé si myslím si, že přijetí eura nebude pro ČR výhodné nikdy. A jsem proto ráda, že strany, které převezmou vládní odpovědnost na příští čtyři roky, nenacházejí k tak významnému kroku odvahu. Když se podíváme kolem sebe, co se v dnešním světě děje, a jak dramaticky odlišné mohou být dopady současné globální krize na jednotlivé státy, považuji zavedení jednotné měny nejen za nerozum, ale přímo za zločin. Musíme si uvědomit, že bychom se tím vzdali zcela zásadní možnosti přizpůsobovat samostatně měnovou politiku našeho státu. A například to, že úrokové sazby, které jsou výhodné pro ekonomicky silné Německo, nejsou ve stejný okamžik výhodné pro nás, je asi zřejmé. I Česká národní banka vydala v loni v prosinci prohlášení, ve kterém zcela jasně doporučila vládě cílové datum vstupu do eurozóny nestanovovat. I když prohlášení této koalice, že to nedělají z přesvědčení, že je to pro nás špatné, ale proto, že nesplňujeme podmínky pro vstup do Eurozóny, je pro mne zdvižený varovný prst,“ říká politička.A kde jsou ty sliby, že brzy Česko začne platit eurem? Nepodvedla pětikoalice své voliče?„Problém koalic je v tom, že se někdy i programově odlišné strany spojí ve slepenec, jehož skutečným jediným společným cílem je dostat se do Sněmovny. Potom splácají jakž takž pro všechny přijatelný program, domluví se na financování a určí lídra, který bude prezentován navenek lidem. Takže tuto konkrétní věc prezentovaly spíš opatrně, i když všichni dávali jasně najevo, že jsou připraveni přijmout cokoliv, co k nám přijde z Bruselu. Hlavně nebýt jako Orbán a odstranit Babiše. Říkali tomu zpátky do Evropy. Jejich voliči se tedy můžou radovat z toho, že Babiš už ve vládě nebude, s V4 spolupracovat už taky nijak nebudeme, ale zato budeme usilovně zhoršovat vztahy s Ruskem a Čínou. A budeme bez reptání zavádět Green dealové šílenosti. Zcela bez ohledu na důsledky, které to i pro jejich voliče bude mít. Takže pokud je něco podvod na voliče, jsou to právě všechny tyto koalice,“ říká paní Marková.Nebo to je realistický přístup? A teď po volbách pětikoalice bude měnit i své další sliby?„Sliby ohledně svého probruselského směřování určitě nijak měnit nebudou, tím si jsem celkem jistá. Koneckonců dostaly na to významnou finanční injekci od sponzorů. Ale viditelně si uvědomují, že je čekají velmi těžké výzvy. Pořád ještě neukončené covidové období, rozjíždějící se globální ekonomická krize, rostoucí inflace, výpadky v dodávkách surovin, zboží, energií, plynu. A k tomu ještě plány EU do konce této desetiletky poručit větru dešti a zatočit s klimatem, klidně i za cenu likvidace vlastního průmyslu. Proto se nedivím, že si netroufli k tomu všemu naložit ještě úkoly spojené se zaváděním eura. Beru to jako dobrou zprávu pro nás pro všechny,“ míní konzervativní politička Jana Marková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

