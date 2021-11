https://cz.sputniknews.com/20211104/prezident-zeman-jiz-zacina-v-nemocnici-uradovat-a-rozdavat-ukoly--16399797.html

Prezident Zeman již začíná v nemocnici úřadovat a rozdávat úkoly

Prezident Miloš Zeman byl ve čtvrtek přemístěn z jednotky intenzivní péče na běžné lůžko na rehabilitační oddělení. Zároveň se pustil do práce. Svou kancelář... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

Na pátek 5. listopadu plánuje rozhovor s premiérem Andrejem Babišem a v sobotu 6.11. chce jednat prostřednictvím videokonference s předsedou ODS Petrem Fialou.„Prezident republiky se opakovaně setkal s vedoucím KPR (Kanceláře prezidenta republiky, pozn. red.), jehož prostřednictvím uložil KPR připravit návrhy rozhodnutí hlavy státu o přijetí demise vlády a pověření vlády plněním výkonu funkcí podle Ústavy České republiky, a to do ustanovení nové vlády,“ sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, jehož slova uvádí tisková zpráva.„Kancelář prezidenta republiky nepřetržitě zajišťuje v souladu se zákonem obstarávání věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony, dále s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky. Další kroky jsou plánovány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platná opatření Ústřední vojenské nemocnice. Ve spolupráci s ÚVN bude využit mimo jiné šifrovaný systém videokonferencí,“ pokračoval mluvčí Ovčáček.Upřesnil také, že během dnů od úterý do čtvrtka prezidenta Zemana opakovaně navštěvovali jeho rodinní příslušníci.Prezident Miloš Zeman byl v první polovině října hospitalizován kvůli zhoršení zdravotního stavu v důsledku zhoršeného příjmu potravy a tekutin. „Zdravotní stav při příjmu do nemocnice nepochybně vyžadoval intenzivní péči. Léčba, a to zejména komplexní nutriční podpora, poskytnutá na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, vedla ke zlepšení prezidentova klinického stavu,“ vysvětlila mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

