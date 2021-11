Shání Babčáková hlasy do StarDance podvodem? ,,Každý se s absurditou vyrovnáváme po svém,“ vzkazuje

https://cz.sputniknews.com/20211104/shani-babcakova-hlasy-do-stardance-podvodem-kazdy-se-s-absurditou-vyrovnavame-po-svem-vzkazuje-16393126.html

Simona Babčáková si získala srdce nejednoho diváka díky své roli v sitcomu Comeback. Posledního dílu StarDance se nemohla kvůli pozitivně testované moderátorce... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

Moderátorka pořadu StarDance Tereza Kostková byla pozitivně testována na covid-19, kvůli čemuž musel poslední díl projít značnými změnami. Terezu Kostkovou vystřídal Aleš Háma, tři celebrity dostaly nové taneční partnery a Simona Babčáková ani Mirai Navrátil se nemohli zúčastnit. Minulý soutěžní večer tak nebyl ani vyřazovací, avšak diváci mohou hlasovat a přičítají se i body od poroty.Právě tento fakt by mohl mít vliv na zmíněné taneční páry, které nemohly v sobotu vystoupit – Simonu Babčákovou s Martinem Prágrem a Mirae Navrátila s Lenkou Norou Navrátilovou.Babčáková s Prágrem zvolili vtipný způsob, jak připomenout fanouškům, aby jim posílali SMS do soutěže. Na instagramovém profilu Babčáková zveřejnila video, na kterém oba dva sedí na pohovce, přičemž herečka volá na zákaznickou linku operátora. Toho žádá, aby změnil nastavení služeb u všech ostatních zákazníků s tím, že by veškeré SMS chodily na jejich soutěžní číslo SD5.Prágr si sice celou dobu hraje s mobilem, když však Simona pronese svůj požadavek, zarazí se a ptá se: ,,Ty jako teďka švindluješ? Jako že jsi nedostala body od poroty, tak tady švindluješ?“ Babčáková reaguje s tím, že nikam nevolala, nepodvádí a snaží se ho uplatit mandlemi.Nutno podotknout, že sledující byli videem nadšení a soudě dle komentářů je velmi pobavilo. „Netřeba švindlovat, my vám radši šoupneme pár smsek,“ napsal jeden z uživatelů.Také zpěvák Mirai Navrátil, který se rovněž nemohl účastnit sobotního přenosu, prosí fanoušky o hlasy. Ten však zveřejnil video jejich tance. „Eště jsme to tu neměli úplně najetý a kotoul jak po 36 hodinový šichtě tomu dává korunku, ale nemohli jsme si to nechat pro sebe,“ píše a ptá se, zda již lidé dnes hlasovali.Lidé jim v komentářích psali, že hlasů poslali již spoustu a další se chystají. „To je úžasný. Už posílám hlasy. Ale nevím, kolik jich stihnu,“ strachuje se jedna z fanynek.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Dosud se v soutěži během deseti řad objevilo již celkem 88 osobností. V letošním ročníku se mezi tanečními páry objeví například herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, herec Jan Cina a Adriana Mašková, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, zpěvák Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová či krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

