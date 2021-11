https://cz.sputniknews.com/20211104/slovensko-horsti-zachranari-pomahali-muzi-ktery-utikal-pred-medvedem-a-poranil-si-koleno----16399562.html

Slovensko: Horští záchranáři pomáhali muži, který utíkal před medvědem a poranil si koleno

Horští záchranáři na Slovensku informovali o tom, že čtyřicetiletý muž si vážně zranil koleno, když utíkal před medvědem. Uvedli to na svém účtu na Facebooku. 04.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-04T21:29+0100

2021-11-04T21:29+0100

2021-11-04T21:29+0100

Muž mířil z Liptovské Štiavnice směrem na Vratnú skalu, když najednou před sebou ve vzdálenosti asi 15 metrů uviděl medvěda.„Horští záchranáři byli dnes požádáni o pomoc 40letým Slovákem, který šel z Liptovskej Štiavnice na Vratnú skalu. V lese na vzdálenost asi 15 metrů potkal medvěda, který se rozběhl přímo na něj. Muž se před ním snažil utéct, ale při útěku si vážně poranil koleno,“ uvádějí záchranáři na svém účtu na Facebooku.Muži se nehledě na zraněné koleno povedlo dostat k lesním dělníkům, kteří ho na pracovním voze odvezli k cestě.Spousta uživatelů však považovala za zvláštní, že se muži povedlo utéct navzdory zraněnému kolenu.„Muž tomu medvědovi utekl? I s poraněným kolenem? Zajímavé…,“ konstatuje jeden ze sledujících.Další si myslí, že to byla vina člověka, nikoli medvěda.„Doufám, že teď opět začne hon na medvěda. Viděl někdo ze záchranářů i toho medvěda? Znamená to, že medvěd nezranil člověka, to zranění si člověk způsobil sám, protože neumí utíkat…Kdyby ho chtěl medvěd zranit…tak ho asi dorazí,“ míní další uživatelka.„Tady vidíme, že medvěd není zabiják, jak si myslí tři čtvrtiny Slovenska. Kdyby chtěl, tak se s pánem nes*re,“ připojuje se další.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

