Slovensko pohltila mlha. Na cestách se tvoří kolony a přijde i silný vítr

Když se chystáte na Slovensko, dnes dopoledne je potřeba počítat s deštěm a mlhou. V hlavním městě Bratislavě se na silnicích tvoří rozsáhlé kolony... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

Na několika místech ve směru do hlavního města počítejte se zdržením 10 minut. 15 minut zdržení vás čeká na dálnici D2 ve směru Stupava-Lamač-Sitina. Následky nehody odstraňují před nadjezdem ve směru na Bajkalskou ulici v Bratislavě.Řidiči by měli se zvýšenou pozorností projíždět také zalesněné oblasti, pohybuje se tam totiž lesní zvěř.Výstraha před silným větremKromě mlhy a deště však slovenští meteorologové varují před silným větrem. Slovenský hydrometeorologický ústav v této souvislosti vydal výstrahu prvního a druhého stupně.Výstraha prvního stupně platí pro Bratislavský, Trenčínský, Nitranský, Trnavský, Prešovský a Žilinský kraj. Podle meteorologů by rychlost větru mohla v nárazech dosahovat 65 až 70 kilometrů za hodinu.Výstraha druhého stupně platí pro Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. Meteorologové upozorňují, že nad pásmem lesa by rychlost větru mohla dosahovat rychlosti až 135 až 160 kilometrů za hodinu. Výstraha se tak týká zejména pěších turistů. Silný vítr se týká také vysokohorských oblastí. Bezpečnější proto bude vyvarovat se turistiky a zůstat doma.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

