STAN podpořil vládní koaliční dohodu Spolu a PirSTAN

STAN podpořil vládní koaliční dohodu Spolu a PirSTAN

Jako první strana z chystané pětikoalice podpořili Starostové a nezávislí (STAN) vládní koaliční smlouvu. 04.11.2021

Jak uvádí ČTK, tentodokument odhlasoval velkou většinou celostátní výbor hnutí. Na koaliční smlouvě a programovém prohlášení budoucí vlády se dohodly koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN již v úterý.Dokumenty mají být podepsány v pondělí 8. listopadu a poté má být koaliční dohoda zveřejněna. Dnes večer o ní budou jednat i občanští demokraté, v pátek ji projednají lidovci a TOP 09. Nový většinový kabinet bude mít 18 členů, oproti současné vládě ANO a ČSSD v něm přibudou ministři pro legislativu, pro evropské záležitosti a pro vědu, výzkum a inovace.Funkce premiéra a deseti ministrů obsadí koalice Spolu. Plánují tedy obsadit ministerstvo financí, dopravy, zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí, ale i obrany a spravedlnosti, práce, dopravy, kultury a nové ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace. Piráti a STAN dostanou pod svou správu sedm ministerstev: ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničí, průmyslu, školství, ministerstvo pro místní rozvoj a dvě nová ministerstva: pro legislativu a pro evropské záležitosti.Nejvíce diskusí vyvolává otázka, že by ministerstvo pro místní rozvoj mělo v rámci koalice PirSTAN připadnout Pirátům.Předseda hnutí STAN Vít Rakušan nechtěl prozradit, kdo obsadí nejvyšší funkce na ministerstvech. Ve dvou případech to musí odhlasovat předsednictvo, v dalších případech je prý ve hře více kandidátů.Vít Rakušan předpokládá, že ministr vnitra povede i nadále Ústřední krizový štáb (ÚKŠ). „Nikde nebyla otevřena diskuse o tom, že by ministr vnitra neměl předsedat krizovému štábu. Předpokládám, že je tu shoda na pokračování tohoto režimu,” řekl a dodal, že to považuje za přirozené a rozumné, protože tato kompetence k ministrovi vnitra patří. Ministrem vnitra se stane pravděpodobně on.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

