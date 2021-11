https://cz.sputniknews.com/20211104/tok-plynu-plynovodem-jamal-evropa-byl-obnoven-16396598.html

Tok plynu plynovodem Jamal-Evropa byl po pětidenní přestávce obnoven, plyne to z údajů německého provozovatele Gascade. 04.11.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že tok plynu z Polska do Německa byl zastaven v sobotu. Poté plynovod přešel do reverzního režimu a dodávky šly opačnou stranou – ze západu na východ. Dodávky se podle údajů operátora obnovily v 12:00 SEČ a do 13:00 představovaly zhruba 186,6 tisíc metrů krychlových. Ruský Gazprom se nechal slyšet, že kolísání poptávky po ruském plynu v Evropě závisí na potřebách spotřebitelů. Tímto způsobem okomentovala společnost zprávu, že průtok plynovodem Jamal – Evropa v sobotu ráno klesl na nulu, a poté přešel do reversního režimu.Plynovod Jamal Plynovod Jamal-Evropa o délce více než dva tisíce kilometrů prochází územím Ruska, Běloruska, Polska a Německa. Ročně dokáže přečerpat až 33 miliard metrů krychlových plynu. Polský úsek plynovodu o délce 683 kilometrů vlastní EuroPol Gaz a provozuje jej provozovatel přepravy plynu Gaz-System.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

