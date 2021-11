https://cz.sputniknews.com/20211104/velvyslanec-bolivie-v-paraguayi-byl-zbaven-funkce-kvuli-videu-na-tiktoku-16395476.html

Velvyslanec Bolívie v Paraguayi byl zbaven funkce kvůli videu na TikToku

Velvyslanec Bolívie v Paraguayi byl zbaven funkce kvůli videu na TikToku

Bolívie odvolala velvyslance v Paraguayi Maria Kronembolda kvůli publikaci, kterou ten uveřejnil na TikToku. Podle sdělení místního resortu zahraničí video... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že diplomat dříve zveřejnil video, kde se v komické podobě vyjadřuje k jedné z kulturních tradicí Paraguaye, konkrétně o konzumaci národního nápoje tereré. Velvyslanec se přitom snažil napodobit paraguayský akcent.Poslanecká sněmovna Paraguaye ve středu označila publikaci za urážlivou a Kronembolda označili za personu non grata.Turecko označilo velvyslance 10 zemí za nežádoucí osobyTurecký prezident Recep Tayyip Erdogan 23. října pověřil ministerstvo zahraničí, aby prohlásilo velvyslance USA, Kanady, Francie, Finska, Dánska, Německa, Nizozemska, Nového Zélandu, Norska a Švédska za persony non grata. Velvyslanci těchto zemí dříve vyzvali k propuštění vězněného filantropa Osmana Kavaly. Později Erdogan uvedl, že diplomatická krize, kdy došlo k označení 10 velvyslanců za nežádoucí osoby byla zažehnána poté, co velvyslanectví oznámila, že se nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí Turecka. Dodal, že pevně věří, že velvyslanci budou i nadále opatrní ve svých vyjádřeních ve vztahu k Turecku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

