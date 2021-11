https://cz.sputniknews.com/20211104/vy-jste-zatim-neudelali-nic-proto-jste-zatim-nic-nezkrvili-pekarova-adamova-to-schytala-16394003.html

„Vy jste zatím neudělali nic, proto jste zatím nic nezk*rvili.“ Pekarová Adamová to schytala

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se rozjela na svém účtu na Twitteru. Ve svém příspěvku vyjmenovala ministry dosluhující vlády, některé dokonce... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

Pekarová Adamová na svém účtu na Twitteru zveřejnila jména členů vlády, Karla Havlíčka dokonce dvakrát a napsala: „Tohle jsou jména osob, která teď mají odpovědnost za stav ČR, ačkoli se tváří, že už se jich nic netýká,“ napsala Pekarová Adamová na svém účtu na Twitteru.Ne všichni uživatelé sociálních sítí s ní však souhlasí. Někteří jí to hezky nandali.„Ta poslední věta je zbytečná, svádět svoje neúspěchy na ně budete i za čtyři roky…“ píše jeden z uživatelů.„Vy jste ještě ani nezačali a už to kazíte a porušujete vlastní předvolební sliby, a to ještě v té vládě nejste,“ připojuje se další.„Proč jmenujete pouze ministry, paní se zlýma očkama? Ti ostatní jsou bez viny? Vy radši mlčte! Můžete si to zkusit třeba na MPSV, nebo ne? Bojíte se, protože nic, kromě keců, neumíte? Radši se zašít do vedení Sněmovny za mrzký peníze bez odpovědnosti, že?“ zní dál.„Už se těším na vás, zatím jste žádný konkrétní návrh neukázali,“ upozorňuje další sledující.„Že by zaznívaly první výmluvy budoucí vlády? To budete dělat aj za 4 roky?? Radši to zabalte…“ připojuje se další.Rozdělení resortůV úterý večer se koalice SPOLU a Pirátů a Starostů dohodly na rozdělení ministerstev v chystané vládě. Ministerským předsedou má být lídr ODS a předseda koalice SPOLU Petr Fiala. ODS by kromě funkce premiéra měla získat pět ministerských křesel. Pět ministerstev si mezi sebou rozdělí i lidovci a TOP 09, přičemž lidovci získají tři místa a TOP 09 dvě. Koalice PirSTAN si rozdělí resorty v poměru 4:3 ve prospěch STAN.Co se týče dalších pozic, pak koalice SPOLU bude mít i ministerstva financí, obrany, práce a sociálních věcí, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, zemědělství, životního prostředí, kultury a post ministra pro vědu výzkum a inovace.Druhá koalice, tedy PirSTAN, pak dostane vnitro, průmysl, školství, místní rozvoj, ministerstvo zahraničí, připadne jim i nově definovaný ministr pro legislativu a ministr pro EU. Nová vláda koalic bude mít tak 18 členů, navíc v ní budou ministři pro legislativu, pro EU a pro vědu a výzkum.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

