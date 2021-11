https://cz.sputniknews.com/20211104/vykonna-rada-ods-schvalila-jednoznacnou-vetsinou-vladni-koalicni-smlouvu-16400185.html

Výkonná rada ODS schválila jednoznačnou většinou vládní koaliční smlouvu

Výkonná rada ODS schválila jednoznačnou většinou vládní koaliční smlouvu

Předseda ODS a kandidát na funkci premiéra Petr Fiala oznámil, že výkonná rada strany schválila ve čtvrtek koaliční smlouvu pravděpodobné příští vlády... 04.11.2021

Dodal, že vedení ODS podpořilo dohodu jednoznačnou většinou.Podle jeho slov se nejednalo o personálním obsazení vlády, ale potvrdil, že ODS obsadí pět ministerstev, a to ministerstvo financí, obrany, spravedlnosti, dopravy a kultury.Dále potvrdil informaci, že se v sobotu 6. listopadu spojí s prezidentem Milošem Zemanem. Předpokládá, že prezidenta seznámí s povolebním vyjednáváním a dohodou pěti stran o sestavení budoucí vlády a že mu Zeman k tomu sdělí svůj názor.Poznamenal , že jména kandidátů na funkce ministrů jednotlivých rezortů bude možné uveřejnit až poté, co bude pověřen sestavením vlády, případně jmenován premiérem. „Nespěchejme přespříliš, to by opravdu ničemu nepomohlo. Určitě každá z politických stran má nějakou představu o tom, jaké kandidáty vyšle do té budoucí vlády, ale všechno má svůj čas,“ sdělil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

