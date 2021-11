https://cz.sputniknews.com/20211104/who-predpovida-do-unora-v-evrope-dalsich-pul-milionu-umrti-na-covid-19-16397578.html

WHO předpovídá do února v Evropě dalších půl milionu úmrtí na covid-19

WHO předpovídá do února v Evropě dalších půl milionu úmrtí na covid-19

Hrozí, že více než půl milionu lidí v evropském regionu by mohlo zemřít na covid-19 do února 2022; k tomu dojde, pokud se lidé nenechají očkovat a nebudou... 04.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-04T18:01+0100

2021-11-04T18:01+0100

2021-11-04T18:01+0100

svět

koronavirus

očkování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/13326990_0:348:2749:1894_1920x0_80_0_0_f6b480b159061c42c7ac1a098dbba1bb.jpg

„V současné době 75 % úmrtí připadá na lidi ve věku 65 a více let. Podle údajů spolehlivých předpovědí, pokud zůstaneme na této trajektorii, tak do 1. února 2022 zaznamenáme dalších půl milionu úmrtí na covid-19. Kromě toho 43 zemí v regionu bude čelit silnému stresu z nedostatku nemocničních lůžek,“ upozornil.Kluge zároveň zdůraznil, že pokud se v blízké budoucnosti podaří zajistit 95 procentům populace lékařské roušky, „můžeme do února příštího roku zachránit 188 tisíc lidí nebo půl milionu těch, kteří by na virus mohli zemřít do února příštího roku“.Situace na kontinentu podle něj WHO znepokojuje: za poslední týdny v 57 evropských zemích vzrostl počet nakažených o 55 %, zejména u varianty delta. Růst je přitom zaznamenán ve všech věkových skupinách.Organizace podpořila rozhodnutí 23 zemí zpřísnit opatření proti šíření covidu-19, ale kroky sedmi států, které naopak omezení zrušily, WHO znepokojily.Na celém světě je podle posledních údajů WHO asi 250 milionů nakažených lidí, téměř pět milionů pacientů se nepodařilo zachránit. Nejsložitější situace je v USA, Indii, Brazílii a Velké Británii. Rusko je v tomto seznamu na pátém místě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211104/doufam-ze-si-to-pristi-premier-uvedomi-jak-je-blok-dulezity-vzkazal-babis-pred-summitem-v4-16393795.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, očkování