Advokátka se zamyslela nad zvýšením sazeb ČNB, našla přitom ideálního premiéra pro Česko

05.11.2021

2021-11-05

2021-11-05T21:08+0100

2021-11-05T21:08+0100

Kromě toho si při této souvislosti zavzpomínala na současného guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka, který byl podle ní ideálním premiérem a který stál v čele úřednické vlády v roce 2013.Čírtková uvádí, že vzhledem ke svému nepatrnému ekonomickému vzdělání s kritickými ohlasy nesouhlasí, naopak, krok České národní banky považuje za logický. Dále uvádí její správný argument, že banka není od toho, aby hájila zájmy určitých skupin, ale má pečovat o cenovou stabilitu.„Vzpomínám si, jak v roce 2013 všichni kritizovali prezidenta Zemana, že namísto Miroslavy Němcové, která přece ,přinesla podpisy’, jmenoval předsedou úřednické vlády právě Jiřího Rusnoka. Jeho vláda potom sice nedostala důvěru, na druhou stranu si nevybavuji, že by zemi nespravovala řádně, vládla špatně nebo něco soustavně kazila,“ vzpomíná Čírtková.Uvedla, že kdyby něco podobného Zeman zopakoval, vůbec by se nezlobila. „To by byl premiér do neklidných časů, které nás čekají!“ praví Čírtková.Dodává, že si je vědoma toho, že tento klidný, zkušený člověk, který nepodléhá tlaku, vládnout nebude.„…vládnout budou ti, kdo se prokritizovali k moci soustavnými útoky na dosavadní vládu, ačkoliv jde o neústrojný slepenec názorově odlišných stran, který navíc nedisponuje dostatečným počtem opravdu důvěryhodných a odborně ukotvených osobností,“ konstatuje.V Česku jsou politici, kteří by mohli vládnout moudře, podle Čírtkové to ale na věci nic nemění.Zvýšení sazebBankovní rada České národní banky (ČNB) rozhodla na čtvrtečním měnovém zasedání o zvýšení základní úrokové sazby o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Hlavním důvodem dotyčného kroku je vysoká inflace, která se v Česku blíží ke hranici pěti procent. V září tento ukazatel vyšplhal na 4,9 procenta, čímž překonal očekávání analytiků i samotné ČNB. Utahování šroubů ze strany ČNB bude mít za následek dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

