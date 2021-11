Americké stíhačky F-35 ve výzbroji ČR? Zdroje mluví o zájmu Česka o stroje, Praha to ale nepotvrzuje

https://cz.sputniknews.com/20211105/americke-stihacky-f-35-ve-vyzbroji-cr-zdroje-mluvi-o-zajmu-ceska-o-stroje-praha-to-ale-nepotvrzuje-16404392.html

Zdroj prozradil, že stíhací letouny F-35 od společnosti Lockheed Martin se pomalu stávají standardními stroji pro země NATO. O jejím nákupu jedná například Finsko a podle posledních informací se o nákup strojů zajímá i Česko.Zmiňovaná zpráva na serveru Janes hovořila také o tom, že původně se ČR zajímala o stíhačky F-16, ale společnost Lockheed Martin se rozhodla zaměřit svou nabídku na modernější F-35. V textu se také píše, že by F-35 mohly nahradit celkem14 stíhaček JAS-39 Gripen, jejichž pronájem Armádě ČR skončí v roce 2027.K celé věci se již vyslovilo české ministerstvo obrany, které hned úvodem podotklo, že tento zájem určitě „nelze nazvat aktivním vyjednáváním“. Ředitel odboru komunikace českého resortu obrany Jan Pejšek navíc zprávu portálu označil za „bouřive sklenici vody“. Upřesnil totiž, že odborní pracovníci Generálního štábu Armády ČR v současné chvíli zatím jenom zpracovávají vojenské stanovisko k možnostem budoucího zajištění ochrany vzdušného prostoru po vypršení pronájmu gripenů. Podle Pejška bude dané stanovisko připraveno na začátku roku 2022 a dostane ho k posouzení příští vláda.Pejšek také poznamenal, že nyní jsou „ve hře“ hned tři možnosti, a sice pokračovat ve využívání stávajících gripenů, využít gripenů nové generace, nebo přejít na „jinou nadzvukovou platformu“.Dále se zmínil také o smlouvě týkající se švédských letadel, která platí až do roku 2027.Zprávu okomentoval také premiér Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar, kteří se nechali slyšet, že na výběr nových stíhaček je čas. Politici prýzatím čekají na vyjádření armády.Informace portálu tedy odmítají.Pokud jde o expertku ODS Janu Čenochovou, která by se v budoucnu mohla stát novou ministryní obrany, i ona nemá zatím žádné informace o údajném zájmu o americké stíhačky.Připomeňme, že stíhací bojové letouny F-35 mají nejmodernější vojenskou techniku, což z nich dělá také jedny z nejdražších strojů. Mohou se pyšnit technologií stealth, která znesnadňuje radarové zachycení. F-35 provozuje americké vojenské letectvo, námořnictvo a námořní pěchota, ale také například Izrael, který jako první tyto letouny použil k bojovým misím. Těmito stroji se již vyzbrojilo také několik evropských zemí, například Velká Británie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Dánsko či Belgie. Polsko si v loňském roce pořídilo celkem32 těchto stíhaček ve variantě F-35A za 4,6 miliardy dolarů (asi 101 miliard korun). Ve smlouvě ale měl být dle polského ministerstva obrany obsažen také výcvik a logistiku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

