Česko a Polsko potřebují čas na možnou dohodu o dolu Turów

Polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová dnes jednala s libereckým hejtmanem Martinem Půtou (Starostové pro Liberecký kraj). Oba se shodli... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

česko

polsko

česká republika

důl

spor

těžba

dohoda

uhlí

žaloba

Skutečnost, že si Česko stojí za tím, že důl u česko-polské hranice ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích, nikoho nepřekvapí. Spor o tento důl se vede již delší dobu, ale nyní je ve hře možná jistá dohoda, o níž jednali výše zmínění politici.Fakt, že si strany vezmoučas do pondělí, potvrdila i Moskwová. „Potřebujeme ještě čas do pondělka, abychom dohodli podrobnosti, a pak vydáme konečné komuniké,“ zopakovala.Jen o pár dnů dříve, ve středu, přitom Moskwová v rozhovoru pro polskou stanici Polsat News prohlásila, že by k dosažení dohody mohlo stačit jedno jednání. Uváděla totiž, že k uzavření dohody dle ní zbývá dojednat jen několik málo věcí.Zmiňme, že konkrétní rozhovory o smlouvě byly započaty v červnu, ale již na začátku října byly přerušeny. Dohoda by měla vést ke stažení žaloby, kterou Česko na Polsko kvůli dolu Turów a jeho rozšíření podala k Soudnímu dvoru EU.Spor o důl TurówNa konci května soud vyhověl české žádosti a vydal předběžné opatření, ve kterém Polsku nařídil „bezodkladné pozastavení“ těžby. To vláda ve Varšavě odmítla. Od 20. září proto Polsku naskakuje pokuta půl milionu eur denně, v přepočtu 12,7 milionu korun.Varšava zatím tvrdí, že pokutu platit nebude. Evropská komise už avizovala, že v pravý čas vyzve Polsko k úhradě pokuty, která má směřovat do unijního rozpočtu. Ve hře je i možnost odečtení peněz z unijních prostředků směřujících do Polska.Polští odboráři ze svazu Solidarita pokutu i pozastavení těžby v Turówě odmítají a mají za to, že unijní soud ve věci nemá pravomoc rozhodovat. V Lucemburku chtějí odevzdat petici, která označuje rozhodnutí soudu za „bezprecedentní pokus přivlastnění si kompetencí, které nepředpokládají smlouvy, na kterých je založená EU“.Dne 26. září polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil varšavské návrhy na vyřešení situace s dolem. Jedná se podle něj o finanční podporu Polska obyvatelům příhraničních regionů České republiky při realizaci projektů souvisejících s čištěním vody, výstavbou protihlukových bariér a dalšími investicemi.Je bez pochyb, že daný spor velmi narušil česko-polské vztahy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

