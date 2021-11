https://cz.sputniknews.com/20211105/chmelar-si-klade-otazky-o-navsteve-slovenskeho-ministra-obrany-v-usa-budte-ostraziti-vzkazuje-16402997.html

Chmelár si klade otázky o návštěvě slovenského ministra obrany v USA. „Buďte ostražití,“ vzkazuje

Chmelár si klade otázky o návštěvě slovenského ministra obrany v USA. „Buďte ostražití,“ vzkazuje

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď navštívil v minulém týdnu pracovně Spojené státy. Na tuto událost upozornil analytik Eduard Chmelár, který se jeho... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Po jednání se zástupci společnosti Lockheed v americkém Greenvile uvedl ministr kromě jiného, že na výrobě F-16 pro Ozbrojené síly SR by se mohla podílet státní akciová společnost Letecké opravovne Trenčín.Podle Chmelára je zvláštní, že média přešla návštěvu ministra obrany Jaroslava Nadě v USA mlčky, bez jakýchkoli poznámek. Jindy hyperkritičtí novináři se podle jeho slov spokojili s rutinním zpravodajstvím a nekladli si žádné otázky. Přitom je jich však podle něj víc než dost.Mnohem vážnějším je však podle něj obsah jednání ministra. Ten po setkání s ministrem obrany USA Llyodem Austinem uvedl, že jednání přinesla posun ve slovensko-amerických vztazích v oblasti obrany a bezpečnosti. Chmelár píše, že stroze dodal, že oceňuje shodu v zájmu na dokončení komplexní vojenské dohody mezi SR a USA.Uvádí, že plány militaristů překazil až prezident Donald Trump, který přesunul tyto peníze na stavbu zdi s Mexikem. Příprava slovensko-americké vojenské smlouvy se na nějakou dobu zastavila, konstatuje. Jenže před několika měsíci Joe Biden vrátil uvedené peníze ministerstvu obrany. A militaristický kolotoč se opět roztáčí, uvedl Chmelár.Toto však není jediné. Chmelár uvedl, že další otazníky vznikají kolem jeho návštěvy jednoho z největších zbrojařských koncernů na světě Lockheed Martin Corporation.Dodal, že Lockheed Martin Corporation je největším zbrojním dodavatelem americké vlády, ale zároveň je tento koncern uveden i na prvním místě v počtu selhání. I někteří američtí generálové žádali o snížení nákladů a nápravu chyb, ale marně. Faktem je, že za posledních 25 let zaplatil Lockheed Martin téměř 700 milionů dolarů na urovnání sporů, konstatoval Chmelár.Následně připomíná i další aktivity koncernu. „Lockheed Martin Corporation stála za největšími válkami a iniciativami na zvyšování zbrojení za poslední čtvrtstoletí. V roce 1995 vymyslel bývalý důstojník vojenské zpravodajské služby a tehdejší viceprezident Lockheed Martin Corporation pro strategii a plánování Bruce Jackson tzv. Výbor pro rozšiřování NATO. Tato nevládní organizace slibovala novým východoevropským demokraciím, že jim usnadní cestu do Severoatlantické aliance,“ uvedl.Závěrem se dotazuje svých čtenářů, jak jim zní informace Jaroslava Nadě, že mu záleží na strategické spolupráci s Lockheed Martin Corporation, přičemž se Naď pochlubil, že Slovensku největší zbrojařská firma na světě daruje 180 000 dolarů.Závěrem doporučuje, aby byli lidé nanejvýš ostražití. Ve svém postu vyzývá i k tomu, aby podepsali petici „Ať je Slovensko poslem míru v srdci Evropy“, která prý obsahuje i zákaz rozmístění jakýchkoli cizích vojsk na území Slovenské republiky, dodává.Naďova návštěva USASlovenský ministr obrany Jaroslav Naď po jednání v minulém týdnu se zástupci společnosti Lockheed v americkém Greenvile uvedl, že na výrobě F-16 pro Ozbrojené síly SR by se mohla podílet státní akciová společnost Letecké opravovne Trenčín. Naď také uvedl, že nehledě na komplikace spojené s pandemií koronaviru by se dodávka prvních F-16 na Slovensko neměla opozdit.Společnost LOTN by se mohla podílet na servisu stíhacích letounů po jistou úroveň, také může být aktivní v oblasti podpory pozemních způsobilostí. Další projekt se týká komplexní výroby komponentů.Ministr také informoval o prvním sponzorském daru společnosti Lockheed ve výši 150 tisíc dolarů, který putuje do Ústřední vojenské nemocnice SNP v Ružomberku. Nemocnice chce za tyto peníze koupit nový mobilní diagnostický ultrazvukový systém a ultralehký ventilátor na ventilaci pacientů. Příspěvek bude použit také na nápravu škod v souvislosti s nedávným požárem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

