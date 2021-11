https://cz.sputniknews.com/20211105/cina-zakaze-vjezd-zastancum-nezavislosti-tchaj-wanu-16404123.html

Čína zakáže vjezd zastáncům „nezávislosti Tchaj-wanu“

Čína zakáže vjezd zastáncům „nezávislosti Tchaj-wanu"

ČLR zavede zákaz vjezdu do kontinentální části Číny, a také do zvláštních administrativních oblastí Hongkong a Macao pro zastánce „nezávislosti Tchaj-wanu"

„Úřady na kontinentu v souladu se zákonem budou ukládat disciplinární tresty tvrdošíjným zastáncům nezávislosti Tchaj-wanu a zakážou jim a jejich rodinným příslušníkům vjezd na kontinent a do zvláštních administrativních oblastí Hongkong a Macao,“ prohlásila Zhu Fenglian.Osoby, které se dostanou na seznam zastánců „nezávislosti Tchaj-wanu“, nebudou moci spolupracovat s organizacemi a soukromými osobami na kontinentu, a také mít zisky v ČLR.„Po určitou dobu se nepočetní tvrdohlaví zastánci nezávislosti Tchaj-wanu, jako jsou Su Čen-čchang (premiér Tchaj-wanu) a Joseph Wu (ministr zahraničí) snažili ze všech sil vyprovokovat konfrontaci mezi oběma stranami Tchajwanského průlivu, podnikali zlomyslné útoky a pomlouvali kontinent, spolčovali s vnějšími silami, aby zemi rozdělili,“ řekla Zhu Fenglian.Podotkla, že všechny tyto akce způsobily vážné škody vztahům mezi Pekingem a Tchaj-pejí, a do značné míry poškodily mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu, a ublížily zájmům spoluobčanů žijících po obou stranách průlivu.Zároveň zdůraznila, že Peking bude v souladu se zákonem hnát zastánce „nezávislosti Tchaj-wanu“ k trestní odpovědnosti.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949, poté co síly Kuomintangu v čele s Čankajšekem, které utrpěly porážku v občanské válce s komunisty, se přestěhovaly na Tchaj-wan. Obchodní a neformální kontakty mezi ostrovem a kontinentální Čínou se obnovily koncem 80. let. Od začátku 90. let začaly obě strany komunikovat prostřednictvím nevládních organizací – pekingské Asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejský Fond pro výměny přes průliv.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

