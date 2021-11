https://cz.sputniknews.com/20211105/eu-a-elektromobilita-nic-noveho-v-cssr-i-po-revoluci-jsme-uz-elektromobily-delali-16406022.html

EU a elektromobilita? Nic nového. V ČSSR i po revoluci jsme už elektromobily dělali…

EU a elektromobilita? Nic nového. V ČSSR i po revoluci jsme už elektromobily dělali…

Dekarbonizace EU a sen o elektromobilitě? Pamětník se musí pousmát. Ohlédneme-li se zpět, zjistíme, že se u nás elektromobily již vyráběly a zájem o ně mělo... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-05T18:28+0100

2021-11-05T18:28+0100

2021-11-05T18:28+0100

názory

eu

elektromobil

vůz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/12549304_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_55f278b1ad7921c54633abe0cf6c9c83.jpg

Nová doba přináší nové technologie. Evidentně máme lepší akumulátory, kapacitnější než dříve. Co myslíte, skutečně budou po našich cestách frčet elektromobily, zatímco automobily se spalovacími motory se stanou minulostí?Jaromír Vegr: Rozhodně ano, „čmoudy“ – jak je nazývám – jsou minulostí už dnes. Účinnost 13 % ve třetím tisíciletí? Ještě k tomu na tak ušlechtilou a neobnovitelnou energii, která se zde tvořila miliony let? Já říkám ano elektromobilům…Byl jsem překvapen, že existovala škoda Favorit 151 Eltra, koncipovaná jako elektromobil. Prý už v 70. letech experimentovalo ČSSR s elektrickými vozy. První elektromobily se objevily ve světě vlastně docela dávno. Proč jsou aktuální až nyní? Jak se zrodil projekt Eltra, co mu předcházelo?Nejprve bych se vyjádřil k Eltře.Pojďme na to.V roce 1988 a 1989 jsem – ještě za totality – jako „exot“ z Východu na otevřeném mistrovství Švýcarska nemusel platit startovné, všechny jsem tam pozávodil se svým elektrickým monopostem. V roce ‘88 jsem napřed byl 7. a v roce ‘89 jsem v červnu (ještě před revolucí) zvítězil. Švýcaři si řekli, že Češi asi umí, načež se na mne obrátilo několik švýcarských podnikatelů. Vážné úmysly měl pan podnikatel Bruno Fride, který prodával elektromobily ve Švýcarsku. Objednal si 1000 draků, tzn. karoserií bez motorů, nádrží, výfuků atd., resp. nechtěl to, co k elektromobilu nepatří. Takovouto zakázku jsem přednesl na tehdejším ministerstvu průmyslu. Zájem o „poloauto“ ze zahraničí zaujal. Podnikatel nabízel stejnou částku, kterou firma Škoda od Semexu dostávala za normální standardní vůz se spalovacím motorem, tedy za normální řekněme škodovku Favorit.Na to soudruzi ministři navštívili Škodovku a chtěli od pana ředitele vyrobit auto bez motoru a výfuku. On se smál, že kvůli poptávané tisícovce automobilům přece nebude předělávat výrobní linku. Tvrdil, že auto nepůjde bez motoru složit; svým způsobem měl pravdu, jelikož technologický postup je ten, že při instalaci motoru se montuje i přední náprava. Bez motoru by dílčí komponenty neměly na čem držet. Hledalo se tedy řešení. Jako na zavolanou přišla montovna v Ejpovicích, která předtím přišla o odběratele v Rusku. V Ejpovicích se zaradovali, že by mohli mít zakázku.Všechno mělo svá specifika. Škodovka odmítla prodat auto bez motoru, musely se proto koupit celé hotové Škodovky Favorit s VIN kódem – identifikačním číslem vozidla. Z těchto aut se vymontovaly motory a výfuky. Ve Světě motorů se tehdy objevovaly inzeráty o tom, že „se prodává nepoužitý motor ze škodovky“… Švýcarskému podnikateli se dále nabídlo, že karoserie obdrží českou zástavbu pro modifikaci elektromobilu. U nás jsme tak navrhli český motor, český regulátor a české baterie.Nabídka byla zajímavá, pan Fride v podstatě neměl jinou možnost, pokud by chtěl západní díly, než použít komponenty švýcarské firmy Brusa, která byla v té době na světové špičce; do této fabriky jsem nedávno zavítal, zcela chápu, proč jsou tam tak drazí. Fride chtěl ušetřit, tušil možnost levného pohonu, proto na českou nabídku kývl.Dali jsme se v Čechách do práce. Museli jsme u nás vše v podstatě rychle vyvinout. Samotný motor vycházel z diplomové práce Karla Jelínka, šikovného inženýra z Brna, který byl tehdy krátce po promoci. Vyráběl se ve Výzkumném ústavu elektrických strojů točivých /VÚES/. Regulátor se zhotovoval ve Škodě Příbor. Dokumentace byla ale bohužel ztracena po tragických záplavách v roce 2002. Kdo si pamatuje tuto povodeň, potvrdí, že velká voda znehodnotila i část archivů vůbec.Vývoj Eltry trval cca 2 roky, než výrobek získal dostatečnou kvalitu. Švýcarský trh je ovšem malý, elektromobily se během dvou let zcela nasytil. Pan podnikatel zjistil, že by elektromobily v regionu již neudal. V republice zůstalo 800 kusů hotových elektromobilů. Vozy se ukazovaly po výstavách, jezdily se s nimi i rallye. Pár aut se prodalo do skandinávských zemí, které na elektromobilitu slyší. Možná to způsobilo i to, že právě ve Skandinávii se elektromobily ve velké míře uplatňují. Dodnes jako asociace máme kontakt na jednoho hrdého majitele Eltry z Kanady. Asi sedm vozidel Eltra se mi podařilo posbírat po republice a zachránit je. V ČR dodnes najdeme zachovanou asi desítku těchto aut.Ministerstvo si nakonec nevědělo rady, co si počít se zbylými vozy, proto se nabízely různým institucím, u nichž pak opravdu nějakou dobu jezdily. Eltra šla třeba do Jiskry Tábor, a to v rámci jakéhosi postsocialistického přerozdělování vozového parku. Šoféři si na vozy zvykli, pochvalovali si dobré vlastnosti elektromobilu, ale protože si nemohli v tomto případě „ulejt“ trochu toho benzínu do vlastních aut, tak se snažili vrátit se co nejrychleji ke spalovacím vozům. Dokonce mám zprávu, že se jedna Eltra zase přestavovala na Favorit s benzínovým motorem. Auta se pak nějakou dobu garážovala…Jakmile se zdražilo zákonné pojištění, auta se definitivně odstavila, načež zlikvidovala… Poslední prodaná Eltra byla ta, kterou jsem prodal já jednomu klientovi od Budějic. Majitel vůz opravil a prodal dál do zahraničí. Odhaduji, že československých vozů Škoda Eltra jezdí po světě několik desítek…Co onen vůz ze 70. let EMA 1 – „Elektrický městský automobil“?EMA 1 bylo lehké vozidlo na elektriku do města. Auto odpovídalo Fordu Comuta. Američané, když viděli naše auto EMA, značně si jej pochvalovali… Auto jezdilo pěkně. Vozu byl vyroben jediný kus, který je k vidění v Technickém muzeu v Brně. Jinak zde odkaz na můj článek o historii elektromobilů.Co EMA2? To zas byla dodávka na podvozku Barkas. Tuto EMU2 (byl vyroben opět jediný kus) jsme zachránili, byla v zanedbaném stavu na jedné zahradě a sloužila jako příbytek pro slepice. Vyprostili jsme ji, odvezli na Slovensko, kde ji náš kolega Adrián Krajňák hodlá v dohledné době restaurovat…Eltra 151 byl vůz, který díky původním bateriím byl prý dost těžký a neměl moc velký dojezd. Na internetu jsem četl, že si toto auto kdosi upravil, použil novější baterky a dojezd se trochu zvýšil, takže třeba do města je Eltra poměrně uspokojivým řešením. Chtěl bych se zeptat, čím zajímavým Eltra ještě vyniká?Eltra je dnes naprostá rarita, lidé si spíše přestavují na elektromobily jiná auta. Praxe je taková, že se přestavují vozy značky Peugeot 106… Eltry měly dojezd až do 120 kilometrů. Na svou dobu to byl na elektromobil dost slušný výkon.Jde-li o akumulátory?Tehdy nebyly jiné druhy akumulátorů prakticky dostupné. Olovo je prostě těžké. Nikl-kadmiové akumulátory byly skutečně velmi drahé. Konkrétně Eltru si dnes lidi, zopakuji, neupravují, je to již unikát a má svou historickou cenu a je jich zde do těch deseti kusů. Majitelé si na lithiové baterie upravují elektrická vozidla koncernu PSA, která byla vyrobena v 90. letech a kterých zde v ČR jezdí zhruba přes 100 kusů; tyto vozy na svou dobu dobře konkurovaly automobilům se spalovacím motorem. Právě proto byla jejich výroba zastavena po vyrobení 10 000 kusů.Co je na Eltře ještě zajímavé?Upřesnil bych, že se nejedná o Favorita, ale o Eltru – šlo o auto, které dostalo nový VIN-kód, díky čemuž se přestavěný Favorit přejmenoval na Eltru (vyrobena byla z dílů Favorita). Zajímavé je, že měnič pracuje na nízké slyšitelné frekvenci a dosti charakteristicky „zpívá“.Ještě pár obecností: Dnes jedno nabití současného elektromobilu může stát stále dost peněz. Prý 30 minut může vyjít na 600 korun. Přijde mi to jako dlouhá doba a celkem vysoká částka, minimálně srovnatelná s běžným tankováním, které ale trvá sotva pár minut. Čím povzbudit elektromotoristy?Cena a doba závisí od typu použitých nabíječek a ceny poskytovatele. Osobně jezdím s Teslou, mám doživotní nabíjení zdarma na rychlonabíjecích stojanech Tesly, jde o tzv. Superchargery (v ČR jich je už dostatečně, mimo Hradce jsou ve velkých českých městech), srovnávací kalkulačka mezi elektrikou a benzínem je na této stránce: Elektro(auto)mobilisté se jinak povzbuzují sami mezi sebou. Za 5 minut se dá dobít na 100 km dojezdu. Jsme na začátku vývoje.Pokud bychom měli jezdit jen vozy na elektrický pohon, experti přemýšlí, kde generovat tolik energie? Hlavně elektromobily jsou zatím auta drahá. Jaký směr podle vás nabere vývoj? Klesne cena elektromobilů, nebo budou tyto dopravní prostředky elitní záležitostí?Kdybychom nahradili všechna auta elektromobily, energie vyrábíme dost, jen ji zatím vyvážíme za hranice. Věřím, že technologie elektromobilů je již na dostatečné úrovni. Dá se nabíjet i „pomalu“ v době levných nočních tarifů, dokonce se tím síť stabilizuje. Já si myslím, že nepotřebujeme nutně nové zdroje energie jen kvůli elektromobilům, když už…A cena aut?Cena elektromobilů klesá, musí se srovnávat srovnatelné. Srovnávat lze elektromobil s baterií a auto na spalovací motor s cisternou benzínu k tomu… Tesly do roku 2017 lze totiž doživotně rychlonabíjet zdarma. Dnes TESLU nabijete „bez čekání“ – v aplikaci si vyberu nabíječku, kde je volno.Už dnes lze ale koupit dobrý elektromobil za dostupnou cenu. Zlepšují se vlastnosti akumulátorů. Ceny se budou vyrovnávat, možná ale cena elektromobilu neklesne moc nízko, protože výrobci již nebudou dále vydělávat na výrobě náhradních dílů. U elektromobilů se toho nedá tolik servisně vyměnit, žádné válce, výfuky, ventily atd…. Toto je právě to, kde se dá na elektromobilu ušetřit, neplatíte za tolik servisu.Mohl byste říci více o Asociaci pro elektromobilitu České republiky?Pracujeme již od roku 1978. Nejdříve pod Svazarmem, později jsme se osamostatnili.Propagovali jsme a propagujeme čistou elektromobilitu, snažíme se veřejnosti říkat pravdu a ukazujeme, jak to jde.Co uvidíme v Letňanech 11. listopadu 2021 na e-SALONU? Elektrický bagr, přestavěnou Multikáru pro komunální služby a … nechte se překvapit a přijďte se podívat. Možná se i svezete v Tesle.Díky za rozhovor.Proudu zdar, viru zmar.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210611/elon-musk-predstavil-nejrychlejsi-elektromobil-od-tesly-14808457.html

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

eu, elektromobil, vůz