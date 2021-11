https://cz.sputniknews.com/20211105/jak-zbavit-kapra-neprijemneho-zapachu-je-to-jednodussi-nez-si-myslite-16407067.html

Jak zbavit kapra nepříjemného zápachu? Je to jednodušší, než si myslíte

Každý milovník ryb jistě potvrdí, že jejich vůně nemusí být úplně líbivá. To je normální, pokud vezmeme v úvahu životní prostředí kapra. Taková vůně však může... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Rybu, která již byla vykuchána a zbavena šupin, vložte do směsi vody a mléka. Tekutiny musí být ve stejném poměru. V tomto stavu nechte výrobek působit jednu hodinu. Poté ji slijte, rybu osolte a znovu ji na 30 minut zalijte směsí. Poté můžete přejít k vaření.Některé hospodyňky namáčejí ryby také do čerstvé citronové šťávy. Při této metodě je nutné nechat rybu ve šťávě nejméně hodinu a půl nebo dvě hodiny. Před vařením je důležité ryby důkladně osušit.Jak připravit kapra? Existuje ještě jedna osvědčená možnost, která pomáhá zbavit se nepříjemného zápachu. Je však vhodná pro ty, kteří nemají mnoho času na jeho namáčení.V tomto případě se předpokládá, že ryba bude pečená. Připravte si cibuli a mrkev a také koření. Zelenina během vaření vytáhne specifickou chuť a absorbuje ji. Také koření pomůže a nasytí pokrm příjemnými chutěmi.Kombinace potravinMnoho obvyklých spojení potravin může způsobit organismu diskomfort. Lékařka, dietoložka Jelena Solomatinová promluvila v rozhovoru pro Sputnik o tom, co může způsobit nesprávné stravování.Maso s bramborem, rajčata s okurkami, bílá káva. Málokoho napadne, že taková obvyklá, od dětství známá spojení potravin mohou být škodlivá pro trávení. Mnozí lidé ale pociťují po jídle diskomfort a mají poruchy trávicího ústrojí právě kvůli neslučitelnosti některých obvyklých pokrmů nebo jejich ingrediencí, poznamenala Solomatinová.„Mnozí špatně tráví maso s bramborem nebo se špagetami. Existuje příčina: maso je potravina, která se tráví v žaludku a potřebuje kyselinu solnou, kdežto škrobovité potraviny nemají v žaludku co dělat (pozn. trávení těchto potravin probíhá hlavně v střevech),“ řekla lékařka.Z toho samého důvodu jsou lidé, kteří by neměli jíst pelmeně, poznamenala dietoložka. Špatně se slučují také jisté druhy zeleniny. Například saláty z rajčat s okurkami.Dietoložka rovněž neradí konzumaci velkého množství kávy s mlékem kvůli zvláštnostem chemického složení těchto dvou nápojů. „Jeden šálek neuškodí, ale ve velkém počtu se káva, stejně jako silný čaj, spojuje s bílkovinami mléka, což ztěžuje trávení,“ vysvětlila Solomatinová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

