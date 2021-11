https://cz.sputniknews.com/20211105/lady-in-red-ne-to-se-jen-karkulka-decastelo-objevila-na-baru-16407526.html

Lady in Red? Ne, to se jen „Karkulka“ Decastelo objevila na baru

Moderátorka a herečka Eva Decastelo na instagramovém účtu zveřejnila pár fotografií, které vyrazily dech sledujícím. 05.11.2021, Sputnik Česká republika

K tomu stačily červené šaty, zajímavý ležérní účes a barmanský pultík.Na příspěvek ihned reagovali fanoušci celebrity, a jak se dalo očekávat, většinou jsou to nadšení pánové. Avšak ani představitelky něžného pohlaví svůj obdiv neskrývaly.„Karkulka,“ přišel s přirovnáním Milan Janoch.„Sexy kočka,“ konstatoval Martin Černý.„Čičinka,“ vyjádřil podobný názor Pavel Dvorák.„Opět ti to, Evi, sekne,“ uvedl Martin Janoušek.Někteří sledující si vzhledem k pozadí fotky představili Evu jako barmanku.„Slečno, copak mně nabídnete dobrého k pití, sekne ti to moc,“ vyslovil se Jiří Socha.Na konci října Decastelo na instagramovém profilu celebrita zveřejnila dechberoucí fotografie a krásné video z otužování v Karvinském moři.„Tak jo! Bez filtru, bez břišáků a celkově bez zpevněné postavy a s pár kilo navíc, ale za to šťastná a spokojená! Děkuju, že to jde. Voda 12 a vzduch 11°C. Za foto a video děkuji,“ uvedla celebrita ve svém příspěvku.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

