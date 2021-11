https://cz.sputniknews.com/20211105/lekar-pafko-potvrdil-jaterni-onemocneni-zemana-a-dodal-ze-byl-prezident-tezce-podvyziveny-16410578.html

Lékař Pafko potvrdil jaterní onemocnění Zemana a dodal, že byl prezident těžce podvyživený

Podle nejnovějších informací kardiochirurga Pavla Pafka, který je členem lékařského konzilia Miloše Zemana, měl být prezident při své hospitalizaci těžce... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

V pátek 5. listopadu se sešlo konzilium, které následně uvedlo, že stav Miloše Zemana se v posledních dnech v nemocnici zlepšil. I z toho důvodu byl ve čtvrtek přeložen z oddělení JIP na standardní pokoj. I přes to se ale prezident dle lékařů stále nemůže naplno věnovat své práci.V souvislosti s tím se konzilium nechalo slyšet, že není možné určit prognózu, protože prezidentovo onemocnění „je samo obtížně léčebně ovlivnitelné“.K věci se následně podrobněji vyjádřil kardiochirurg Pavel Pafko, který některé informace potvrdil a další prozradil.Poznamenal však, že toto onemocnění je zákeřné v tom, že má dlouhá léta minimální nebo žádné příznaky. Následně se vyslovil k tomu, že u Zemana došlo k jistému zlepšení.Kromě toho lékař poznamenal, že Zeman má již od 10. října zavedenou vyživovací sondu (PEG) do žaludku.I přes to, že se Zemanův stav již zlepšil, i tak by mělv nemocnici zůstat ještě nejméně tři týdny. Dle Pafky to měl prohlásit Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral.Zmiňme, že Miloš Zeman v pátek telefonicky hovořil s premiérem Andrejem Babišem. Vsobotu ve 13.00 hod ho pak ještě čeká telefonát s předsedou ODS Petrem Fialou. Dnes dokonce poskytl krátký rozhovorpro Frekvenci 1, v němž z jeho strany zaznělo,že se cítí normálně. Přiznal však, že to s ním jednu chvílinevypadalo dobře.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

