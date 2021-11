https://cz.sputniknews.com/20211105/lekarske-konzilium-ma-v-planu-dnes-posuzovat-zdravotni-stav-prezidenta-zemana-16400782.html

Lékařské konzilium má v plánu dnes posuzovat zdravotní stav prezidenta Zemana

Od 10. října se prezident Miloš Zeman léčí v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Ve čtvrtek nemocnice sdělila, že se jeho stav zlepšil a prezident byl... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Kdo je součástí samotného multioborového konzilia, nemocnice nezveřejnila. Avšak členství potvrdil rektor Univerzity Karlovy a lékař Tomáš Zima, dalšími členy jsou podle médií chirurg Pavel Pafko a fyzioterapeut Pavel Kolář.Dnes se má prezident telefonicky spojit během dne také s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, v sobotu prostřednictvím videokonference i se šéfem a kandidátem na premiéra Petrem Fialou. Návštěva není až na výjimky kvůli zhoršení epidemické situace možná. Podle Hradu ve čtvrtek prezident uložil své kanceláři připravovat návrhy rozhodnutí o přijetí demise vlády a o pověření kabinetu výkonem funkce do ustanovení nového.Ještě před volbami prezident dával najevo, že chce dát šanci sestavit vládu znovu Andreji Babišovi. Podle něj mohl ten sestavit většinovou vládu s ODS či STAN. Avšak premiér by podle svých vlastních slov takovou nabídku odmítl, jako důvod uvedl dohodu obou koalic, které mají ve Sněmovně 108 hlasů.Zemanova hospitalizacePrezident Miloš Zeman byl v první polovině října hospitalizován kvůli zhoršení zdravotního stavu v důsledku zhoršeného příjmu potravy a tekutin. „Zdravotní stav při příjmu do nemocnice nepochybně vyžadoval intenzivní péči. Léčba, a to zejména komplexní nutriční podpora, poskytnutá na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, vedla ke zlepšení prezidentova klinického stavu,“ vysvětlila mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.Bližší diagnózu jsme se nedozvěděli ani od Hradu ani od lékařů, neměli k tomu souhlas prezidenta. Zákonodárci tak kvůli tomu začali v uplynulých týdnech uvažovat o dočasném převodu prezidentových pravomocí na předsedu Sněmovny a premiéra.V polovině října zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil informace od vojenské nemocnice, podle nichž nebyl prezident v té době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobou prognózu Zemanova zdravotního stavu lékaři hodnotili jako krajně nejistou a možnost návratu k pracovním povinnostem v následujících týdnech označili za málo pravděpodobnou.Politici se však shodli, že počkají do ustavení nové Sněmovny 8. listopadu, po níž podává vláda do rukou prezidenta demisi, a potom si případně od lékařů vyžádají další informace a další postup zváží.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

