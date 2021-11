MZV USA schválilo prodej raket za 650 milionů dolarů Saúdské Arábii

https://cz.sputniknews.com/20211105/mzv-usa-schvalilo-prodej-raket-za-650-milionu-dolaru-saudske-arabii-16402417.html

Ministerstvo zahraničí USA schválilo prodej amerických raket třídy vzduch-vzduch za 650 milionů dolarů Saúdské Arábii. Informoval o tom Pentagon. 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Jak se uvádí ve zprávě, Saúdská Arábie žádá o prodej 280 raket, kolem 600 kolejnicových odpalovacích základen a pomocného zařízení.Obsluhování vojenské technikyV září schválilo MZV USA poskytování Saúdské Arábii pomoci v obsluhování vojenské techniky v částce 500 milionů dolarů.Byla to první velká obranná smlouva s královstvím za vlády Joea Bidena, jehož administrativa nejednou zkritizovala saúdské úřady za situaci s lidskými právy a zapojení do občanské války v sousedním Jemenu.„Ministerstvo zahraničí vydalo usnesení, které schvaluje eventuální zahraniční vojenskou transakci se Saúdskou Arábií pro pokračování v technické podpoře a dodávky doprovodného zařízení v přibližné hodnotě 500 milionů dolarů,“ uvádí se ve zprávě ministerstva obrany pro tisk.Smrtonosné americké zbraněPortál 19fortyfive uvedl dříve seznam nejvíce smrtonosných zbraní Letectva USA.Na tento seznam se dostala trhavá letecká puma GBU-43/B MOAB označovaná často za „matku všech pum“. Autor článku, bývalý důstojník americké armády Brent Eastwood tvrdí, že letectvo má k dispozici patnáct takových pum, každou o váze skoro deseti tun.Dále uvádí autor strategický bombardér Boeing B-52 Stratofortress. Za dobu jeho provozu bylo vyrobeno 744 letounů. Podotýká se, že jde o nejstarší model letadla, jaký mají ve výzbroji ozbrojené síly kteréhokoli státu světa.Následuje bombardér B-2. Jak tvrdí jeho výrobce Northrop Grumman, všechny součásti letounu, a také výrobní zařízení a programové zabezpečení byly vymyšleny od nuly.Autor uvádí pak stíhací bombardér Lockheed Martin F-35 Lightning II. V článku se tvrdí, že ozbrojené síly plánují objednat v nejbližší době na 1700 těchto letounů.Seznam uzavírá stíhačka F-22 Raptor schopná nést nejrůznější zbraně.Eastwood podotkl, že za nejlepší považuje bombardér B-52. Zdůraznil, že může nést velký užitečný náklad, a byl ověřen v četných konfliktech za téměř 60 let provozu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

