Na slovenského ministra hospodářství Sulíka se valí vlna kritiky, ten se ale brání

Posledních pár dní se na Slovensku hodně mluví o skandálu ministra hospodářství Richarda Sulíka, kdy byly zveřejněny pasy delegace, která cestovala na výstavu... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Po početných obviněních ze strany koalice však Sulík přišel s vlastním vysvětlením.V úvodu svého projevu Sulík prohlásil, že má za sebou několik poučných dní. Považuje se za politika, který vždy odpovídal na všechny otázky, a to proto, že žije čestně.„Nejsem však bezchybný,“ uvedl a pokračoval: „Důvěru, kterou jsem dostal od občanů, využívám v plné míře pro jejich prospěch. Výsledky jsou takové, že se za ně snad není třeba stydět,“ řekl Sulík.Pak plynule přešel k reakcím opozice. „Pan Fico opakovaně tvrdil něco o kokainových večírcích. Minulý týden zase řešil moje vysvědčení z maturity, kde říkal, že je zfalšované. Omluvy se však člověk nedočká,“ dodal.Dotknut se i tématu výstavy v Dubaji. „Během uplynulých dní jsem strávil několik dní na světové výstavě Expo Dubaj 2020. V čase prezentace a stavby je potřeba být na místě, aby se věci rozhýbaly. Náš pavilon je mezi nejlepšími, jaké tam jsou. Pochopí to jenom ten, co tam byl,“ praví dál Sulík.Co se týče pobytu jeho dcery, ministr tvrdí, že všechno hradil z vlastních kapes.„V případě letenky vládním speciálem to možné nebylo, vyúčtování přijde až měsíc po odletu. Nemělo to ještě kdy být zaplaceno, ale ubezpečuji vás o tom, že to zaplaceno bude a tento úmysl jsem měl od prvního momentu,“ slibuje ministr.Dále uvedl, že jeho dcera je právnička a zabývá se problematikou energetiky.„Z SMS komunikace z 18. října plyne to, že raději to bude deklarovat jako soukromou cestu, a to se bohužel nestalo. Tady nastala chyba, vyhodnotil jsem tu situaci a Saška uzavřela smlouvu s ministerstvem. Já jsem ani nevěděl, co to je za smlouvu, měl jsem důležitější věci. Na to, aby Alexandra letěla s delegací, je potřeba mít takovou smlouvu uzavřenou. Podcenil jsem to a uznávám, vypadá to špatně. Stalo se to nedopatřením. Důležité je, že nelžu a nelžu ani ve věcech, které se mne týkají osobně,“ přiznává se Sulík.Co se týče uniku pasů, ministr nerozumí tomu, jak se to mohlo stát.„Nevím, jak se to stalo. Nevím, zda to byl cílený útok hackerů, nebo lhostejnost zaměstnanců, ale zjišťujeme to. Ale vypadá to tak, že zaměstnanci našeho ministerstva nepochybili. Doufám, že se tím bude NBÚ zabývat. Takové údaje nemají unikat a doufám, že to bude vyšetřeno,“ uvedl Sulík.Díl Geissenových o SlovenskuSulík se pochlubil, že během vaření halušek se potkal se slavným Robertem Geissem. Německá dvojice Geissenových (Geissenovi: Těžký život milionářů) je známá svojí reality show o životě boháčů. „Domluvil jsem asi jeden díl, který bude jenom o Slovensku. Domluvil jsem to tam při haluškách a bude to dobrá reklama o naší zemi,“ uvedl Sulík.Kritika ze strany opoziceKauza uniklých pasů a cesty Sulíkovy dcery do Dubaje rozhněvala i členy opozice. Předseda SNS Andrej Danko k tomu také řekl své.Do Sulíka se však pořádně obul i šéf opozičního Směru SD Robert Fico.„Rozhodl se , že odcestuje na jeden velký výlet do Dubaje za státní peníze. I v hotelu bydlel za státní peníze, ale on tam dělá reklamu politickému hnutí SaS, což je vážný konflikt zájmů,“ uvedl Fico.Dotyčný se pak dotkl také otázky účasti jeho dcery.„V delegaci je dcera pana Sulíka, což by bylo v pořádku, jenomže my máme smlouvu, která vypovídá o vztahu mezi ní a ministerstvem. My tomu říkáme smlouva o výletu, ne o spolupráci,“ konstatoval Fico.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

