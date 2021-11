https://cz.sputniknews.com/20211105/nasa-vyzkousi-sebevrazedny-pristroj-proti-asteroidum-16403582.html

NASA vyzkouší sebevražedný přístroj proti asteroidům

NASA vyzkouší sebevražedný přístroj proti asteroidům

NASA vypustí miniaturní vesmírnou loď, která má narazit do asteroidu: jde o první zkoušky technologie odvrácení katastrof, které Zemi hrozí v případě srážky s...

Jak se předpokládá, přístroj Double Asteroid Redirection Test (DART) bude vypuštěn koncem listopadu. Jeho cílem bude menší asteroid Dimorphos, který obíhá kolem větší planetky Didymosu.Dimorphos má průměr asi 150 metrů a Zemi neohrožuje. Sonda DART je zase stokrát menší, než tento „měsíc“, do něhož má narazit rychlostí 24 tisíc kilometrů za hodinu.Vynesení přístroje do vesmíru raketou SpaceX Falcon 9 je naplánováno na 24. listopadu z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii.Přeložení startu k ISSNASA a SpaceX přeložily start vesmírné lodě Crew Dragon-3 k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Bylo to oznámeno na webových stránkách agentury.Podotýká se, že toto rozhodnutí bylo přijato kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Hlavní problémy jsou spojeny se silným větrem a cumuly, podotýkají meteorologové. „Počasí v listopadu může být zvláště složité, a proto je naším cílem postupovat vpřed podle plánu s maximální pravděpodobností toho, že bude zajištěno splnění mise a bezpečnost posádky,“ vysvětlil manažer programu komerčních posádek NASA Steve Stich.Teď je start mise Crew Dragon-3 naplánován na 8. listopadu. Návrat posádky vesmírné lodě Crew Dragon-2 z ISS se také překládá na 7. listopadu.Původně měla být pilotovaná loď Crew Dragon-3 vypuštěna pomocí těžké nosné rakety Falcon 9 ještě 31. října, start byl ale přeložen na 3. listopadu kvůli špatným povětrnostním podmínkám.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

