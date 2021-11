https://cz.sputniknews.com/20211105/nekolik-zemi-zakazalo-promitani-filmu-eternals-co-jim-vadi-16405789.html

Několik zemí zakázalo promítání filmu Eternals. Co jim vadí?

Několik zemí zakázalo promítání filmu Eternals. Co jim vadí?

05.11.2021

Podle amerického časopisu The Hollywood Reporter film Eternals zmizel ve výše uvedených zemích ze seznamu nových filmů. Takový krok byl pravděpodobně učiněn kvůli tomu, že se v něm poprvé v historii marvelovek objevil pár stejného pohlaví a první homosexuální superhrdina. V jedné scéně se postava Phastose (hraje Brian Tyree Henry) vášnivě líbá se svým filmovým manželem Benem (Haaz Sleiman). Ten o tom hovořil jako o ztělesnění svého snu, jelikož v roce 2017 herec veřejně přiznal, že je gay.Z tohoto důvodu film tak ve výše zmíněných zemích nejspíše zakázali promítat. Úřady Spojených arabských emirátů (SAE), Egypta, Jordánska a Libanonu pak požadovaly, aby byly z filmu odstraněny všechny kontroverzní scény. Nicméně, cenzura neprošla, jelikož studio Disney s tím nesouhlasilo. Z daných zemí se tak následně vytratila jakákoli reklama na tento snímek.Dodejme, že v zemích Perského zálivu je homosexualita oficiálně zakázána a filmy obsahující LGBT scény nejsou často promítány.Nejedná se však o první případ, kdy byl film z podobných důvodů stažen. Ku příkladu minulý rok nebyl v Kuvajtu, Ománu, Kataru a Saúdské Arábii vysílán kreslený film s názvem Frčíme, který pochází z dílny Pixaru, a to kvůli zmínkám o lesbických vztazích.Připomeňme, že světová premiéra filmu je stanovena na 5. listopadu. V některých zemích ale bude film uveden později – například v Rusku, a to kvůli nepracovním dnům. Připomeňme, že v Ruské federaci na film kvůli přítomnosti LGBT postav mohou pouze osoby starší 18 let.Film EternalsPřipomeňme, že snímek Eternals je připravovaný americký akční film z roku 2021, za nímž stojí režisérka Chloé Zhaové. Natáčí sena motivy komiksů z vydavatelství Marvel Comics o humanoidní rase Eternals.Film bude mít hvězdné obsazení, jelikož se v hlavních rolích představí npříklad Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloffová, Brian Tyree Henry, Salma Hayeková, Lia McHughová a Don Lee.Zmiňme, že datum premiéry bylo původně stanoveno na 6. listopadu 2020. Kvůli pandemii covidu-19 bylo ale počátkem dubna 2020 uvedení snímku do kin odloženo na 12. února 2021 a v září 2020 pak listopad 2021.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

