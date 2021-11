https://cz.sputniknews.com/20211105/nord-stream-2-napomaha-energeticke-bezpecnosti-evropy-uvedl-rakousky-ministr-zahranici-16402661.html

Nord Stream 2 napomáhá energetické bezpečnosti Evropy, uvedl rakouský ministr zahraničí

Projekt Nord Stream 2 napomáhá energetické bezpečnosti Evropy, řekl v interview pro Sputnik nový ministr zahraničí Rakouska Michael Linhart. 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Rusko zvýší objemy plynu v plynojemech EUVídeň vítá záměr RF zvýšit objemy plynu v plynojemech Evropy jakožto krok, který zvýší spolehlivost zásobování energií, řekl v interview pro Sputnik nový ministr zahraničí Rakouska Michael Linhart.Prezident RF Vladimir Putin nařídil dříve Gazpromu, aby po ukončení načerpání plynu do podzemních plynojemů v Rusku zahájil práci na zvyšování objemu plynu v podzemních zásobnících společnosti v Evropě – v Rakousku a v Německu. Šéf Gazpromu Alexej Miller ujistil, že společnost je připravena tuto práci vykonat. V pátek Gazprom oznámil, že dosáhl plánované úrovně operativních zásob plynu v ruských plynojemech v objemu 72,6 miliardy kubíků, bude však v načerpání pokračovat až do 8. listopadu.„Situace na evropském plynovém trhu je i nadále napjatá. Vítáme kroky, které zvýší spolehlivost zásobování energií,“ řekl Linhart, kdy odpovídal na otázku, jak hodnotí Rakousko záměr Ruska zvýšit objemy plynu v evropských plynojemech po 8. listopadu.Ceny plynu se v Evropě prudce zvýšily v posledních měsících. Ještě začátkem srpna činila zúčtovací cena nejbližšího futures podle indexu nizozemského TTF kolem 515 dolarů za jeden tisíc kubíků, a do konce září se zvýšila téměř dvojnásobně.Odborníci spojují růst cen s nízkým naplněním podzemních plynojemů, omezením nabídky ze strany hlavních dodavatelů a velkou poptávkou po zkapalněném plynu v Asii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

