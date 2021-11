https://cz.sputniknews.com/20211105/nova-holka-bonda-kanadska-spisovatelka-je-prvni-zenou-ktera-bude-psat-pokracovani-agenta-007-16408175.html

Nová holka Bonda! Kanadská spisovatelka je první ženou, která bude psát pokračování agenta 007

Nad novou trilogií knih o Jamesovi Bondovi bude poprvé pracovat spisovatelka. Dvaatřicetiletá Kim Sherwood z Kanady se proslavila svým románem Testament z roku... 05.11.2021

První kniha by měla vyjít v září 2022, a měla by vyprávět o zmizelém Bondovi, který byl unesen nebo možná i zabit. V knize Kim bude představena nová generace agentů „Double 0“, ale mistr špionáže M a sekretářka Moneypenny hledají špiona v MI6.Kim popsala Bonda jako jednu ze svých největších lásek v životě, a přiznala, že byla doslova závislá na románech Fleminga.„Od té doby jsem snila o tom napsat Jamese Bonda. Sny se plní jen málokdy, a tak jsem vděčná rodině Flemingů za tuto neuvěřitelnou možnost,“ dodala.Johnny Geller, literární agent, který zastupuje vydavatelství Iana Fleminga, řekl:Vše proběhlo pouze několik měsíců poté, co byl film Není čas zemřít označen za dosud „nejosvícenější“ film 007. Ve snímku silné ženské postavy, jako tajná agentka Nomi a agentka z Kuby Paloma, ukázaly, že si zaslouží svoji dějovou linii.Scenáristkou byla zvolená Phoebe Waller-Bridgeová, a to proto, aby vytvořila blockbuster vhodný pro éru #MeToo. Film byl označen za dosud politicky nejkorektnější a „nejosvícenější“ z řady Jamese Bonda, kde je zakázán zastaralý sexismus.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

