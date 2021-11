https://cz.sputniknews.com/20211105/nova-vlada-na-obzoru-koalicni-smlouva-temer-schvalena-a-pekarova-opet-zabojuje-o-post-sefky-strany-16410296.html

Nová vláda na obzoru, koaliční smlouva téměř schválena a Pekarová opět zabojuje o post šéfky strany

Vypadá to, že nová vláda je již opravdu na obzoru. Vedení KDU-ČSL a TOP 09 dnes totiž schválilo koaliční smlouvu a program vznikající vládní koalice. Již včera... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

česko

česká republika

smlouva

vláda

koalice

Zatím to vypadá, že vytvoření nové vlády a domluva na koaliční smlouvě jde jako po másle. Podle předběžných spekulací si již strany prozatímně rozdělily ministerstva, a to následujícím způsobem.Co se týče ODS, tato strana by měla získat nejvíce křesel. Zatím to vypadá tak, že na ministerstvu financí skončí Zbyněk Stanjura, ministerstvo dopravy připadne Martinovi Kupkovi, resort spravedlnosti dostane Pavel Blažek a ministryní obrany se stane Jana Černochová. Občanští demokraté by zřejmě pod svá křídla měli dostat také ministerstvo kultury, ale zatím není jasné, kdo případně stane stane v jeho čele.Za zmínku ale bezpochyby stojí i funkce nového předsedy vlády, kterým by se dle dřívějších náznaků měl stát šéf ODS Petr Fiala.Lidovci budou mít v nové vládě posty ministrů zemědělství, sociálních věcí a životního prostředí. V čele zemědělců by měl usednou Marian Jurečka, nejvyšší post na resortu životního prostředí by měl obsadit náměstek primátorky Brna Petr Hladík a novou ministryní práce a sociálních věcí by měla být senátorka Šárka Jelínková. Předseda lidovců Marian Jurečka prohlásil, že jde o dobré portfolio. Šéf poslaneckého klubu strany Marek Výborný se dále nechal slyšet, že jeho strana usiluje o post místopředsedy Sněmovny, kam by chtěla dosadit Jana Bartoška, který už ve vedení dolní komory dříve působil.Pokud jde o TOP 09, tato strana bypodle slovpředsedkyně Markéty Pekarové Adamové měla získat resort zdravotnictví a ministra pro vědu. Původně se přitom spelulovalo o kultuře. Dodejme, že novým ministrem zdravotnictví by mohl být Vlastimil Válek, o kterém se už nějakou chvíli uvažuje.Strana také nominuje svou šéfku na předsedkyni Sněmovny.STAN zřejmě obsadí hned čtyři ministerstva, a to vnitro, kam by se měl dostat šéf strany Vít Rakušan. Ministerstvo průmyslu a dopravy by měl dostat na starost Věslav Michalik a novým ministrem školství zřejmě bude Petr Gazdík. Ve hře je také ministerstvo pro evropské záležitosti.V neposlední řadě dodejme, že Pirátům připadnou tři křesla, a to na ministerstvu zahraničí (Jan Lipavský), ministerstvu pro místní rozvoj (Ivan Bartoš) a ministerstvo pro legislativu.Pekarová Adamová zabojuje o post šéfky TOP 09V médiích se dnech objevila mimo jiné zpráva o tom, že předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová bude v sobotu 20. listopadu na stranickém sněmu, který proběhne v Cubex centru na pražské Pankráci, obhajovat svou funkci. Dotyčná dnes členům výkonného výboru strany totiž sdělila, že se rozhodla znovu se ucházet o tuto funkci.Pekarová Adamová je ve vedení strany, která je součástí koalice SPOLU, již dva roky. Tehdy měla za cíl dovést svou stranu do vlády, což se jí povedlo, jelikož zmiňovaná koalice letos vyhrála volby. V souvislosti s tím je Pekarová Adamová také kandidátkou na šéfku Poslanecké sněmovny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

