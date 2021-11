https://cz.sputniknews.com/20211105/nove-obrnence-nebudou-objevily-se-zavazne-komplikace-v-nejvetsim-armadnim-tendru-v-historii-cr-16409675.html

Nové obrněnce nebudou? Objevily se závažné komplikace v největším armádním tendru v historii ČR

Nové obrněnce nebudou? Objevily se závažné komplikace v největším armádním tendru v historii ČR

Dle nejnovějších informací Ministerstva obrany ČR žádná z firem nebyla z výběrového řízení vyloučena, ale o dalším postupu bude teprve rozhodnuto. Připomeňme, že se jedná o nabídky od tří potenciálních dodavatelů BAE Systems (Švédsko) s vozidlem CV90, GDELS (Španělsko) s vozidlem ASCOD a Rheinmetall Landsysteme (Německo) s vozidlem Lynx, jejichž návrhy převzal úřad 1. září.Patnáctičlenná komise, která se skládá ze zástupců ministerstva obrany a armády, ale bohužel jednoznačně dospěla k závěru, že ani jedna z nabídek nevyhovuje všem požadavkům zadavatele.Kromě toho ministerstvo dodalo, že „komise nebude dále posuzovat a zejména hodnotit stávající nabídky dodavatelů, o čemž byly firmy informovány odeslaným dopisem“.Za zmínku stojí, že ministerstvo se svou nabídkou na účast v tendru oslovilo celkem čtyři firmy. Kromě těch, které podaly nabídku, se mezi účastníky soutěže původně řadilo také německé konsorcium PSM s obrněncem Puma. Nakonec ale z tendruo dstoupilo, jelikož bylo jasné, že jeho vozidlo by armádní požadavky nesplnilo již od začátku.Dodejme, že pokud jde o požadavky, existují hned tři skupiny kritérií, v nichž firmy musejí uspět. Nejdůležitějším je cena a náklady životního cyklu, o vítězi bude rozhodovat z 55 procent. Poté se zvažují také technické parametry, které budou mít vliv na vítěze ze 30 %, a zbylých 15 % určí rozsah zapojení českého průmyslu do zakázky. Armáda chce do své výzbroje vozidla v sedmi modifikacích, přičemž většina z nich bude sloužit jako bojová vozidla pěchoty, která mají uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou a kanon ráže 30 milimetrů. Další vozy budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické, i jako dělostřelecká pozorovatelna.Resort obrany je ale s výběrem nových obrněnců ve velkém skluzu, protože vítěz tendru měl být ohlášen již v roce 2019. Termín se ale neustále posouval.V neposlední řadě připomeňme, že nová vozidla nahradí staré obrněnce, které pochází ještě z dob Varšavské smlouvy. Vozy budou tvořit páteř těžké brigády, kterou se Česko v NATO zavázalo mít k dispozici v roce 2026.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

