Odbornice na výživu prozradila, jaké tři vitamíny jsou účinné pro posílení imunity. Máte jich dost?

Když nastane sychravé a podzimní období plné nachlazení a chřipek, mnoho lidí začne brát vitamíny, aby si své zdraví ochránili. Ačkoli někteří lékaři tvrdí, že... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Odbornice na výživu a zakladatelka společnosti Nutrition by Mia, Mia Syn, se podělila o to, které vitamíny byly vědecky prokázány jako prospěšné.Vitamín DDietoložka nejprve připomněla, jaké jsou výhody vitamínu D. Kromě toho, že ovlivňuje vstřebávání vápníku a kostní homeostázu, hraje tato látka klíčovou roli také přimodulaci imunitní odpovědi. Nedostatek vitamínu D je totiž spojen se zvýšenou autoimunitou a náchylností k infekcím, objasnila Sin s odkazem na studii zveřejněnou na webu Národní knihovny USA (NLM).Vitamín K2Tento vitamín, který je rozpustný v tucích, bývá nejčastěji spojován se srážlivostí krve. To ale není jediná role, kterou v lidském těle hraje. Stejně jako vitamín D totiž dle výživové poradkyně moduluje i imunitní odpověď. Ve studii publikované v ResearchGate se uvádí, že vitamín K funguje jako kofaktor pro určité plazmatické proteiny, a tím ovlivňuje imunitní a zánětlivé reakce.Vitamín CNelze opomenout ani vitamín C, o kterém se dost často mluví. A má to svůj důvod.Odbornice také upozornila na důležitost konzumace zinku, který je nezbytný pro vývoj a aktivaci imunitních buněk.Již dříve někteří vědci označili vitamíny C a D za hlavní obránce imunitního systému.Nicméně, za zmínku stojí i to, že kromě užívání vitamínových doplňků někteří odborníci radí i tři další způsoby, jak posílit imunitu. Prvním z nich je spánek, a to alespoň sedm hodin denně. Další doporučení zní – vyvážená strava s větším množstvím zeleniny, ovoce, bílkovin a ořechů. V neposlední řadě by se lidé měli vyhýbat stresu, který také negativně ovlivňuje imunitní systém.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

