Předseda slovenského Směru Robert Fico rýsuje černý scénář: Brutalita je blízko

Lídr Směru Robert Fico předpovídá, že už podzim a možná jaro bude brutální. Prohlásil to během tiskové konference svého hnutí. 05.11.2021, Sputnik Česká republika

„Tato země je v pekle,“ okomentoval Fico navrhovaná přísnější pravidla pro neočkované.Podle Fica hněv lidí může přerůst do formy majdanů, jako byly na Ukrajině.Podle Fica hněv lidí stoupá, a když prezidentka Zuzana Čaputová, předseda vlády Eduard Heger a předseda Národní rady nezasáhnou, krize ve společnosti se ještě prohloubí a může dojít k brutalitě.Lidským přístupem bychom dosáhli podstatně více než tím, co se nyní děje, reagoval na zákrok policistů v obchodě Fico.Zkritizoval i premiéra Eduarda Hegera a podotkl, že slovenský národ potřebuje „premiéra s koulemi“.Zopakoval, že pokud se situace nevyřeší demokraticky, „tak to půjde jinak.“Připomněl i svůj starší vtip, když řekl: „Když nefunguje bordel, nestačí vyměnit postel. Je pořeba vyměnit dámy.“Domnívá se, že pokud nebudou předčasné volby v roce 2022, kde si lidé vyventilují svůj hněv, může to mít velké následky.Doplnil, že prezidentce poslala strana Směr dopis, ve kterém představili dvě referendové otázky.Vyzval Čaputovou, aby řekla jasně, jestli dá zelenou petiční akci.„Nebo opět zmaříte referendum, obrátíte se s nesmyslnou žádostí na Ústavní soud. Ale pak vysvětlujte agresivitu v ulicích, vysvětlujte problém, do kterého jste dostali zemi,“ prohlásil Fico.Fico žádá prezidentku, aby se neobracela na Ústavní soud a aby co nejrychleji spustila petiční akci.„Není tady jiné řešení,“ dodal Fico.Podle šéfa Směru je atmosféra v zemi taková, že budou předčasné volby.„Obáváme se, co se může stát 17. listopadu. Proto vynaložíme veškerá úsilí, aby i to kladení věnců, které chceme udělat u památníku Alexandra Dubčeka před parlamentem, aby bylo klidné. Chtěl bych každého požádat, kdo je rozzlobený, zuřivý, abychom ještě drželi své pocity na uzdě. My za Směr uděláme všechno pro to, aby řešení bylo v předčasných volbách,“ sliboval Fico.Směr bude mít dopoledne 17. listopadu sněm, odpoledne chystá uctění Dubčeka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

