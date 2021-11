https://cz.sputniknews.com/20211105/prezident-ma-podle-mynare-dobrou-naladu-a-sprymuje-politickou-a-povolebni-situaci-sleduje-kazdy-den-16401733.html

Prezident má podle Mynáře dobrou náladu a šprýmuje. Politickou a povolební situaci sleduje každý den

Prezident má podle Mynáře dobrou náladu a šprýmuje. Politickou a povolební situaci sleduje každý den

V pátečním vysílání Radiožurnálu se kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář vyjádřil, jak se cítí prezident Miloš Zeman. Podle něj je v dobrém stavu, má... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Mynář uvedl, že Zeman chce mluvit postupně se všemi šéfy stran, které uspěly ve volbách. Dodal, že s ním naposledy hovořil ve čtvrtek. „Mluvili jsme spolu tři čtvrtě hodiny, pan prezident má dobrou náladu, i šprýmoval,“ uvedl Mynář.Kancléř však nedokázal odpovědět na otázku, zda v dohledné době opustí Zeman nemocnici. Podle jeho slov je nutné, aby se na rehabilitačním oddělení mohly vzpamatovat všechny prezidentovy ochablé svaly.Ocenil, že nemocnice jim vyšla maximálně vstříc. Přístup za Zemanem má on, jeho manželka Ivana Zemanová a dcera Kateřina.Vzhledem k tomu, že koronavirová situace se v České republice v poslední době zhoršuje, nemocnice rozhodla, že pacienty nelze jinak navštěvovat. Z toho důvodu bude v pátek jednat prezident s premiérem Andrejem Babišem na dálku. Mluvit by měli o přijetí demise a pověření vlády před tím, než bude sestavena vláda nová. Demisi je zároveň možné doručit „bezkontaktně“ písemnou podobou.Kromě Babiše se chce sejít i s předsedou ODS Petrem Fialou, ale i se všemi lídry stran, které uspěly ve volbách. Mynář uvedl, že má prezident ucelený obrázek o volbách, jelikož povolební vývoj a politickou situaci sleduje každý den, jelikož má televizi na pokoji.V neposlední řadě zmiňme, že zdravotní stav prezidenta dnes posoudí speciální lékařské konzilium. Mynář konstatoval, že to s Hradem prý nekomunikuje, on se tak vše dozvídá z médií.Zemanova hospitalizacePrezident Miloš Zeman byl v první polovině října hospitalizován kvůli zhoršení zdravotního stavu v důsledku zhoršeného příjmu potravy a tekutin. „Zdravotní stav při příjmu do nemocnice nepochybně vyžadoval intenzivní péči. Léčba, a to zejména komplexní nutriční podpora, poskytnutá na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, vedla ke zlepšení prezidentova klinického stavu,“ vysvětlila mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.Bližší diagnózu jsme se nedozvěděli ani od Hradu ani od lékařů, neměli k tomu souhlas prezidenta. Zákonodárci tak kvůli tomu začali v uplynulých týdnech uvažovat o dočasném převodu prezidentových pravomocí na předsedu Sněmovny a premiéra.V polovině října zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil informace od vojenské nemocnice, podle nichž nebyl prezident v té době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobou prognózu Zemanova zdravotního stavu lékaři hodnotili jako krajně nejistou a možnost návratu k pracovním povinnostem v následujících týdnech označili za málo pravděpodobnou.Politici se však shodli, že počkají do ustavení nové Sněmovny 8. listopadu, po níž podává vláda do rukou prezidenta demisi, a potom si případně od lékařů vyžádají další informace a další postup zváží.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

