https://cz.sputniknews.com/20211105/sebevrazedny-krok-ruskeho-vojenskeho-namornictva-do-vyzbroje-muze-ziskat-zvlastni-drony-16397324.html

„Sebevražedný“ krok ruského vojenského námořnictva: do výzbroje může získat zvláštní drony

„Sebevražedný“ krok ruského vojenského námořnictva: do výzbroje může získat zvláštní drony

Již dávno je jasné, že budoucnost patří bezpilotním strojům. Včetně těch, které nemají žádnou budoucnost, protože nemají zpáteční letenku z nepřátelského... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-05T07:58+0100

2021-11-05T07:58+0100

2021-11-05T07:58+0100

názory

rusko

drony

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/100/57/1005728_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_12c8a37eb2f2838586f9f618bed1af17.jpg

Ruské vojenské námořnictvo dostane sebevražedné drony.V současné době se zvažuje otázka vyzbrojení lodí těmito bezpilotními stroji. Sebevražedné drony mají být použity k útokům na pozemní cíle a lodě nepřítele. O co jde?Minimálně 30 minut nad zemíDron je vypuštěn ze speciálního odpalovacího zařízení a vykonává let řízený operátorem do oblasti s předem známými souřadnicemi, kde má sledovat nepřátelské objekty. V případě objevení objektu je dron, stejně jako obyčejná řízená střela nebo bomba, zaměřen operátorem na likvidaci cíle trhavým nábojem, který má dron na palubě. Jde tedy o sloučení průzkumného dronu a řízené rakety.Snad nejznámějším příkladem ruských sebevražedných dronů jsou bezpilotní letouny (BPLA) typu Lancet. Jejich modely se mezi sebou liší hmotností, sílou bojových částí, a doletem. Lancet-1 pojme střepinový a trhavý náboj o hmotnosti pouhého jednoho kilogramu, Lancet-3 má vlastní hmotnost asi 12 kg a unese již dost velkou bojovou hlavici o hmotnosti 3 kg. Trhavý účinek tohoto dronu se dá porovnat s výbuchem střely střední ráže, a jeho hlavní zvláštnost spočívá v tom, že dokáže bodově a nanejvýš přesně zasáhnout nejzranitelnější cíle na vzdálenosti do 40 km. Délka letu těchto dronů činí nejméně půlhodiny, během které mohou prozkoumat desítky čtverečních kilometrů mořského nebo zemského povrhu.Na pomoc výsadkářůmCo dokážou zasáhnout tyto drony, a v čemž spočívá jejich unikátnost pro námořnictvo?Sebevražedné drony mohou být použity během výsadkových operací, jejich terči budou obranné pozice pěchoty, lehce obrněná technika, tanky, děla, systémy protivzdušné obrany, radary. Velikost a jednoduché použití umožní rozmístit desítky odpalovacích zařízení pro tyto drony na velkých lodích jakéhokoli druhu, na bojových fregatách a korvetách, na výsadkových lodích, a také na přestavěných lodích pomocné flotily. Během vylodění výsadku se s pomocí těchto dronů dá pokusit zničit všechny nebezpečné cíle v taktické hloubce pobřeží nepřítele, 20-40 km, což stačí pro výsadek a zakotvení pozic námořní pěchoty.V říjnu 2021 se na Kamčatce konala námořní cvičení, během kterých se nacvičovala palební podpora vylodění výsadkářů na pobřeží. Poprvé byla v Rusku použita dronová munice, jež zasahovala obranné stavby a techniku potenciálního nepřítele. Zkušenosti z těchto cvičení zřejmě dnes analyzují na ministerstvu obrany a zahrají důležitou úlohu v přijetí rozhodnutí o vyzbrojení vojenského loďstva těmito drony.Kvůli dronu riskuje dokonce letadlová loď?Během palby na lodě je dokážou drony ohlušit a oslepit zničením spojovacích prostředků a radarů. Antény radarů nejsou obrněné a mohou být poškozeny nebo zničeny poměrně slabými střepinovými a trhavými náboji, které je třeba prostě přesně dopravit k cíli. Lancety mohou být samozřejmě odpáleny také na posádky lodí, na kapitánský můstek, a další prostory, kde je možný zásah posádky.Dá se těmto sebevražedným dronům čelit? Ano, samozřejmě. Je to nevelký bezpilotní stroj s relativně malou rychlostí letu. Moderní systémy protivzdušné obrany mohou dost snadno objevit a zasáhnout tyto drony. Zpochybňuje to účinnost jejich nasazení proti velkým bojovým lodím vybaveným příslušnými obrannými prostředky. Tato zvláštnost použití malých dronů bude rozhodovat o specifici jejich rozmístění na lodích, které se zúčastní bojových akcí. Kromě toho mohou být drony účinné, když je potlačena protivzdušná obrana nepřítele.Dokáží sebevražedné drony zničit letadlovou loď? Ano. Když letadlová loď nepodnikne proti nim nic, a když jich budeme „mít po ruce“ dvě nebo tři stovky. Tohle je ale naprosto nepravděpodobná situace. Protože vzdálenost plošné obrany letadlové útočné skupiny činí přes 400 km. Většina okřídlených protilodních raket má kratší dolet, a tedy ani nosiče těchto raket nedokáží dosáhnout cíle, budou zničeny útočným letectvem letadlové lodi. Avšak nasazení sebevražedných dronů proti takovým velkým cílům je odůvodněné třeba ve výzvědných a záškodnických akcích.Myslím, že se postupně nahromadí dost zkušeností z provozu podobné techniky v ruském loďstvu, a že vznikne jasnější pochopení jak taktiky použití sebevražedných dronů, tak jejich účinného nasazení. Je celkem možné, že se tyto drony stanou stálou zbraní třeba na všech výsadkových lodích, a také lodích a motorových člunech pohraniční stráže. Přestavba menšího motorového člunu v nosiče dost silného bojového prostředku může být celkem reálná. V případě srážky se silnějším nepřítelem mají pohraniční motorové čluny zřejmě přivolat na pomoc síly hlavního loďstva, které budou řešit válečné otázky svojí silnější zbraní. Je to rovněž celkem realistický scénář použití malých dronů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210822/koncern-kalasnikov-zahajil-vyvoj-dronu-kamikaze-se-zakladnou-na-mori-15579204.html

https://cz.sputniknews.com/20211103/hrozba-pro-drony-v-rusku-bude-vytvoren-projektil-pro-chytani-dronu-reznou-siti-16390954.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitrij Korněv https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Dmitrij Korněv https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitrij Korněv https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

rusko, drony, zbraně