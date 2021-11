https://cz.sputniknews.com/20211105/skandal-na-slovensku-rodina-ministra-sulika-si-udelala-vylet-do-dubaje-za-statni-tvrdi-opozice-16401922.html

Skandál na Slovensku: Rodina ministra Sulíka si udělala výlet do Dubaje za státní, tvrdí opozice

Skandál na Slovensku: Rodina ministra Sulíka si udělala výlet do Dubaje za státní, tvrdí opozice

Během včerejška slovenská média obletěla zpráva, že se internetem šíří osobní údaje z pasů slovenské delegace, která odjela na výstavu Expo 2020 do Dubaje... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-05T10:36+0100

2021-11-05T10:36+0100

2021-11-05T10:36+0100

slovensko

kritika

ľuboš blaha

dubaj

facebook

richard sulík

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/13339984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_345ed191f41ae6064c0cf65af0f9363c.jpg

Situaci komentoval předseda Směru-SD Robert Fico, stranou nezůstal ani Ľuboš Blaha.Ľuboš Blaha se do Sulíka pořádně opřel na svém účtu na Facebooku.Podezírá, že se nejednalo o pracovní cestu.„Dceruška dostane i dietky. Pocestuje, vykoupe se, nakoupí si kabelečky, užije si Dubaj. Otec uvaří halušky v tričku SaS, dají si s Julem Drobem do těla, ožerou se na šrot, jednoduše totální zvěřina,“ píše dál Blaha.Blaha dále upozorňuje, že to vše jde z kapes daňových poplatníků, a kromě jiného tam možná nebyl jen alkohol, ale i něco tvrdšího.Pak navrhuje čtenářům, aby si představili, že by se něčeho takového dopustil Robert Fico.Jenže to ještě není všechno, podle Blahy Droba měl v Dubaji přítelkyni, která je také zaměstnankyní Richarda Sulíka.Dále kritizuje celou organizaci výstavy, kterou podle Blahy reálně nezvládli a udělali z ní hanbu pro Slovensko.„Oni tam prodávají italské sýry, francouzská vína a české pivo. To je takový výsměch Slovákům, že to by běžného smrtelníka nenapadlo ani po pátém jointu. Oni mají Slovensko úplně na háku,“ uvádí dál.To jsou podle něj liberálové, kašlat na národ a za státní peníze vzít kámoše, dcerušky, přítelkyně a udělat si „velký arabský večírek“.„Si to dovedu představit. Alkohol teče po bradě a Sulík bez zorniček vříská: Žijeme len raz, práve tu a práve teraz... lóve, párty, smiech a zážitok... Hop, hop, hop, hop, pome skáče celý špeciál (Blahou upravený úryvek z písně Žijeme len raz, pozn. red.),“ dělí se o svoji představu Blaha.„A Droba mezitím pod peřinou konzultuje přípravu Expa s ředitelkou slovenského pavilonu. A Sulíkova dcera tam vysvětluje jaderným fyzikům v emirátech nejnovější poznatky z energetického práva…Jasně Richarde, věříme,“ uvádí dál.Blaha nerozumí tomu, jak si to můžou dovolit během energetické krize, zdražování. Celá situace mu připomenula známou českou komedii Slunce, seno a erotika, když se celá vesnice Hoštice vydala na zájezd do Itálie.Podle Blahy by měl za tohle Sulík okamžitě odstoupit a hnutí SaS by už nikdo neměl volit, kromě Plačkové a dcery Sulíka.Skandál s dcerou SulíkaInternetem na Slovenku se šíří osobní údaje z pasů slovenské delegace, která odjela na výstavu Expo 2020 do Dubaje. Jejím členem je i slovenský ministr hospodářství Richard Sulík a jeho dcera. Opoziční politici se však ptají, co tam dělala jeho dcera a kdo to vše financoval.Situaci komentoval šéf Směru-SD Robert Fico.Zájmy Sulíkovy dcery však hájí také ministerstvo hospodářství.„Účast Alexandry Sulíkové, dcery Richarda Sulíka, byla hrazená z jejích vlastních prostředků. Slečna Sulíková je právnička zabývající se energetickým právem, proto využila možnosti se účastnit na tematickém týdnu Expo věnovaném energetice,“ uvedla mluvčí Kateřina Matejková.Sulík odmítá, že by byl výlet placen ze státních peněz.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211022/spravedlnost-na-slovensku-umira-blahu-sokovalo-skandalni-rozhodnuti-policie-16263498.html

dubaj

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kritika, ľuboš blaha, dubaj, facebook, richard sulík