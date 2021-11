https://cz.sputniknews.com/20211105/spiegel-rusky-diplomat-byl-nalezen-mrtvy-pobliz-ambasady-v-berline-16404938.html

Spiegel: Ruský diplomat byl nalezen mrtvý poblíž ambasády v Berlíně

Ruský diplomat byl nalezen mrtvý poblíž budovy konzulárního oddělení ruské ambasády v Berlíně. Muž podle Spiegelu s odvoláním na policii pravděpodobně vypadl z... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací vydání berlínská policie našla ráno 19. října u budovy tělo muže. Oživit jej se nepodařilo.Předpokládá se, že 35letý muž, druhý tajemník velvyslanectví, spadl z nejvyššího patra budovy.Byl akreditován od léta 2019. Zdroj bezpečnostní správy uvedl, že okolnosti údajného pádu a příčina smrti jsou „neznámé“.Podle deníku bylo tělo diplomata převezeno do Ruska.Ambasáda odmítla zveřejnění komentovat z „etických důvodů“.Spiegel tvrdí, že podle názoru německých bezpečnostních služeb byl dotyčný tajným důstojníkem tajné služby pod krytím.O tom, co se stalo, ví i německé ministerstvo zahraničí, ale podrobnosti z důvodů ochrany osobních údajů zesnulého a jeho příbuzných nezveřejňuje. Sdělil to mluvčí agentury Christopher Burger.Na začátku září Spuitnik psal o smrti čtyřiapadesátiletého velvyslance Německa v Čínské lidové republice Jana Heckera, který zemřel jen několik týdnů poté, co se ujal své nové funkce v Pekingu. V předchozích letech Hecker působil jako zahraničně-politický poradce německé kancléřky Angely Merkelové. O příčině úmrtí nebylo informováno.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

