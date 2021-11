https://cz.sputniknews.com/20211105/stropnicky-bylo-to-na-hrane-puce-vystrcil-dluzi-zemanovi-omluvu-16401174.html

Stropnický: Bylo to na hraně puče, Vystrčil dluží Zemanovi omluvu

Neúspěšný kandidát do Sněmovny za ČSSD Matěj Stropnický v pořadu 360° na CNN Prima News komentoval situaci ohledně zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle názoru Stropnického se zdravotní stav prezidenta zlepšuje. Považuje za normální, že jsou dny, kdy prezident nemůže vykonávat svoji práci na sto procent, není to však důvod, aby ho někdo zbavoval kompetencí.Připomeňme, že prezident republiky byl v Ústřední vojenské nemocnici hospitalizován od 10. října.18. října vystoupil na tiskové konferenci předseda Senátu Miloš Vystrčil a pročetl úryvek zprávy, kterou obdržel z ÚVN. „Dle názoru ÚVN je vzhledem k charakteru onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá – a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech hodnocena jako málo pravděpodobná,“ uvedl tehdy Miloš Vystrčil.Senát i Sněmovna proto začaly mluvit o možnosti aktivace článku 66 Ústavy, čímž by dočasně zbavily prezidenta pravomocí.Zdravotní stav prezidenta se však začal zlepšovat, 22. října to uvedla nemocnice, kromě toho 4. listopadu byl Zeman přesunut z oddělení intenzivní péče na standardní oddělení. V současné době ale prezident nemůže přijímat návštěvy. Kancelář prezidenta nabídla odcházejícímu premiérovi Andreji Babišovi, že může s prezidentem jednat přes videokonferenci, Babiš se však se Zemanem spojí telefonicky. Stejnou nabídku dostal i předseda ODS Petr Fiala.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

