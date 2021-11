Vědci našli geny, které chrání před demencí

https://cz.sputniknews.com/20211105/vedci-nasli-geny-ktere-chrani-pred-demenci-16399102.html

To vysvětluje skutečnost, že lidé, kteří mají své zájmy a koníčky, zajímají se o okolní dění, žijí aktivním životem a neustále se vzdělávají, jsou méně náchylní k demenci. Výsledky studie jsou publikovány v časopise Science Translational Medicine.Jak lidé stárnou, mnoho z nich začíná mít problémy s pamětí, snižují se kognitivní funkce a v extrémních případech začne vznikat Alzheimerova choroba nebo jiné typy demence. Ale někteří lidé si udrží normální kognitivní funkce až do vysokého věku.Aby vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) pochopili mechanismy této kognitivní odolnosti, provedli nejprve experimenty na myších. Výsledky ukázaly, že myši, které rostly v aktivním prostředí, kde bylo mnoho různých hraček a aktivujících pomůcek, vykazovaly ve srovnání s hlodavci chovanými ve standardních podmínkách epigenetické změny v neuronech, spojené s aktivitou skupiny genů MEF2.Vědci se nejdříve domnívali, že transkripční faktor MEF2 je nezbytný pro rozvoj srdečního svalu, ale později bylo zjištěno, že hraje důležitou roli ve funkci neuronů a vývoji nervového systému.Po analýze souborů genetických údajů více než 900 lidí autoři zjistili, že exprese MEF2 koreluje s kognitivní rezistencí a geny regulované MEF2 řídí genetický program v mozku, který podporuje odolnost vůči kognitivním poruchám. Mnohé z těchto genů kódují iontové kanály, které řídí vzrušivost neuronů.Vědci předpokládají, že působení na MEF2 za účelem jeho posílení může chránit před demencí související s věkem. Přitom jeho přirozená aktivizace koreluje s úrovní vzdělání člověka a časem, který v životě strávil intelektuální činností.„Začíná být naprosto jasné, že existují faktory odolnosti, které mohou chránit kognitivní funkce mozku,“ uvádí univerzitní tisková zpráva slova doktora Li-Huei Tsaie, vedoucího výzkumu a ředitele Picowerova institutu pro učení a paměť MIT. „Pochopení tohoto mechanismu rezistence může být užitečné při přemýšlení o terapeutických zásazích nebo prevenci kognitivního poklesu a demence spojené s neurodegenerací.“Vědci poté zkoumali, zda by MEF2 mohl zabránit rozvoji demence, pokud by k ní existovala predispozice. K tomu vzali myši se zvýšenou expresí proteinu tau, který tvoří sraženiny v mozku, což je jedna z příčin demence. Ukázalo se, že při nadměrné expresi MEF2 v mladém věku neměly ve stáří obvyklé kognitivní poruchy způsobené tau proteinem.Získané údaje svědčí o tom, že zvýšení aktivity MEF2 může chránit před demencí, ale protože MEF2 ovlivňuje také jiné typy buněk a buněčné procesy, jsou zapotřebí další výzkumy, aby bylo jisté, že jeho aktivace nebude mít nepříznivé vedlejší účinky, říkají vědci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

