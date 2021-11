https://cz.sputniknews.com/20211105/vlada-se-bude-dnes-zabyvat-minimalni-mzdou-covidovymi-opatrenimi-i-hromadnymi-zalobami-16400523.html

Vláda se bude dnes zabývat minimální mzdou, covidovými opatřeními i hromadnými žalobami

Vláda se bude dnes zabývat minimální mzdou, covidovými opatřeními i hromadnými žalobami

Vláda ANO a ČSSD se bude zabývat zvýšením minimální mzdy pro následující rok, možným růstem tzv. normativních nákladů na bydlení, z čehož se vypočítávají... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

Ministerstvo práce upravilo svůj návrh a místo růstu minimální mzdy o 2800 korun navrhuje méně. Momentálně tak navrhuje přidání o 1400 korun, tedy na 16 600 korun. Nutno podotknout, že zaměstnavatelé a odboráři se na částce neshodli. Podnikatelé by zvýšili minimální výdělek o inflaci, odbory jsou ještě pro vyšší růst. Podle MPSV má mimořádný růst normativních nákladů na bydlení reagovat na zdražování energií.Z návrhu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že by se od 22. listopadu na hromadných akcích nad 1000 osob neměly uznávat antigenní testy na covid-19, jen testy PCR, případně potvrzení o prodělané nákaze nebo očkování. Podobné podmínky jako pro ostatní služby, tedy systém O-T-N, zavede kabinet také pro vleky a lanovky.Resort spravedlnosti předkládá návrh o hromadném řízení ve zcela totožném znění, v jakém ho kabinet již jednou schválil. Vláda by měla návrh předložit nové Sněmovně, v uplynulém funkčním období tento institut nestihla v parlamentu prosadit.Kromě jiného by vláda mohla projednávat i žádost směřující Evropské komisi o zvýšení ročního limitu obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost platit daň z přidané hodnoty (DPH), z jednoho milionu na dva miliony korun. Na jejich programu je dále i materiál, podle kterého by se v příštím roce rozšířil mýtný systém o dalších téměř 450 kilometrů. Stát se například chystá vedle nových úseků dálnic zpoplatnit i více než 380 kilometrů silnic první třídy.V neposlední řadě by měl kabinet jednat i o nákupu kapaliny AdBlue do skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) či o rozpočtu Státního fondu životního prostředí a Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok. Na programu je i tzv. systemizace, podle které by mělo ve státní správě na začátku roku přibýt 12 míst.Zmiňme, že v pondělí se ustanoví nová Poslanecká sněmovna, Babišova vláda složí demisi a moc předá do rukou nového premiéra – Petra Fialy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

