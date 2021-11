https://cz.sputniknews.com/20211105/zakrok-v-piestanech-byl-primereny-ministri-sr-se-zastali-policistu-kteri-zakrocili-v-obchode-16408473.html

„Zákrok v Piešťanech byl přiměřený.“ Ministři SR se zastali policistů, kteří zakročili v obchodě

Slovenský premiér Eduard Heger a ministr vnitra Roman Mikulec se vyslovili k postupům policistů, kteří museli zasahovat v jednom z obchodů v Piešťanech, kde... 05.11.2021, Sputnik Česká republika

„Zákrok policie v nákupním řetězci v Piešťanech považuji za přiměřený. Narušování veřejného pořádku ze strany jednotlivců, a to takovýmto způsobem, stát nemůže tolerovat,“ napsal slovenský předseda vlády.Podle jeho názoru se dotyční nedokážou smířit se spravedlností a „vsadili na zlobu a rozvrat“.Kromě toho i ministr vnitra Roman Mikulec považuje zásah policie v Piešťanech vůči lidem bez roušek za naprosto legitimní. Politik policistům deklaroval plnou podporu.„Absolutně odsuzuji chování lidí, kteří přijdou do obchodu a nedodržují protipandemická opatření, která jsou dána a jsou legitimní,“ podotkl.Také poukázal na to, že dodržováním opatření nechrání jen sami sebe, ale i ostatní. Napadení policisty je však podle šéfa daného resortu „přes čáru“.„Budu trvat na postihu takových lidí,“ vyzdvihl ministr.Současně Mikulec odsoudil, že se rozšiřují osobní údaje policistů, a tak jim chce poskytnout ochranu. A přijímat se mají i další opatření.Připomeňme, že ve čtvrtek musela zasahovat policie vůči osobám, které si odmítaly v jednom ze supermarketů v Piešťanech nasadit respirátory, nechtěly opustit prostor a blokovaly ostatním nakupujícím přístup k pokladně.Policisty přivolali zaměstnanci a soukromá bezpečnostní služba, která nedokázala situaci s danými osobami vyřešit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

