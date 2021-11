https://cz.sputniknews.com/20211105/zeman-z-nemocnice-potvrdil-ze-premierem-jmenuje-fialu-babis-pry-nema-zajem-byt-predsedou-vlady-16403741.html

Zeman z nemocnice potvrdil, že premiérem jmenuje Fialu. Babiš prý nemá zájem být předsedou vlády

V pátek v rozhovoru pro rádio Frekvence 1 prezident Miloš Zeman potvrdil, že ministerským předsedou jmenuje Petra Fialu z ODS. 05.11.2021

Podle něj nebude se jmenováním Petra Fialy žádný problém. „Andrej Babiš, se kterým jsem mluvil, nemá zájem stát se premiérem. Nikdo s ním nechce jednat,“ sdělil.Konstatoval, že udělá vše pro to, aby nová vláda koalic vznikla co nejdříve. Co se týče jeho zdravotního stavu, podle něj mu „nechutná jíst a špatně tráví“.Na zprávu zareagoval i Fiala na Twitteru. „Osobně jsem potěšen, že zdravotní stav pana prezidenta se zlepšil natolik, že mu už umožňuje přímo komunikovat s veřejností prostřednictvím médií,“ sdělil.Uvedl, že se s ním v sobotu spojí: „Budu ho informovat o tom, že zástupci obou koalic se dokázali velice rychle shodnout na hlavních programových principech a že jsou připraveni co nejdříve sestavit funkční vládu.“Kromě toho konstatoval, že vítá prezidentovo sdělení o připravenosti jmenovat jej premiérem a učinit všechny ústavní kroky nezbytné pro vytvoření nové vlády. Podle něj je ČR ve velmi složité ekonomické a epidemiologické situaci a potřebuje novou vládu s jasným mandátem, který vychází z výsledků voleb.Co se týče reakce premiéra Babiše, ten uvedl, že prezident „funguje úplně normálně, mluví normálně. Dodal, že je připraven předat Zemanovi demisi vlády ihned po ustavení nové Sněmovny.Zmiňme, že v úterý večer se koalice SPOLU a Pirátů a Starostů dohodly na rozdělení ministerstev v chystané vládě. Ministerským předsedou má být lídr ODS a předseda koalice SPOLU Petr Fiala. ODS by kromě funkce premiéra měla získat pět ministerských křesel. Pět ministerstev si mezi sebou rozdělí i lidovci a TOP 09, přičemž lidovci získají tři místa a TOP 09 dvě. Koalice PirSTAN si rozdělí resorty v poměru 4:3 ve prospěch STAN.Zemanova hospitalizacePrezident Miloš Zeman byl v první polovině října hospitalizován kvůli zhoršení zdravotního stavu v důsledku zhoršeného příjmu potravy a tekutin. „Zdravotní stav při příjmu do nemocnice nepochybně vyžadoval intenzivní péči. Léčba, a to zejména komplexní nutriční podpora, poskytnutá na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, vedla ke zlepšení prezidentova klinického stavu,“ vysvětlila mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke.Bližší diagnózu jsme se nedozvěděli ani od Hradu ani od lékařů, neměli k tomu souhlas prezidenta. Zákonodárci tak kvůli tomu začali v uplynulých týdnech uvažovat o dočasném převodu prezidentových pravomocí na předsedu Sněmovny a premiéra.V polovině října zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil informace od vojenské nemocnice, podle nichž nebyl prezident v té době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobou prognózu Zemanova zdravotního stavu lékaři hodnotili jako krajně nejistou a možnost návratu k pracovním povinnostem v následujících týdnech označili za málo pravděpodobnou.Politici se však shodli, že počkají do ustavení nové Sněmovny 8. listopadu, po níž podává vláda do rukou prezidenta demisi, a potom si případně od lékařů vyžádají další informace a další postup zváží.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

