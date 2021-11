„Antizemanovský tábor je tím člověkem uhranut jako králík kobrou,“ popisuje Zahradil jásání kavárny

https://cz.sputniknews.com/20211106/antizemanovsky-tabor-je-tim-clovekem-uhranut-jako-kralik-kobrou-popisuje-zahradil--jasani-kavarny-16413576.html

Znělo to tak, že je pro výkon funkce prezidenta způsobilý. Těmito slovy reagoval místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík na první rozhovor Miloše Zemana od říjnové hospitalizace, který hlava státu v pátek poskytla Frekvenci 1.Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová prezidentova slova kvitovala s tím, že Česko je podle ní ve složité situaci.Europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil na Twitteru uvedl, že jmenování Fialy premiérem je jediná dobrá věc, kterou Zeman udělal.Bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek kriticky reagoval na způsob, jakým prezident řeší politické otázky, jeho rozhodnutí však uvítal. Podle něj prezident operativně rozhoduje jen kvůli hrozbě aktivace článku 66 Ústavy.Europoslanec Jan Zahradil se smál všeobecnému rozruchu, který vyvolal prezident na sociálních sítích.Zeman promluví s Fialou o formování nové vládyPrezident Miloš Zeman se dnes spojí prostřednictvím videokonference s předsedou ODS a kandidátem sněmovní většiny na nového premiéra Petrem Fialou. Fiala plánuje hospitalizovaného prezidenta informovat o postupu sestavování vlády koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a STANu (Piráti se Starosty).Fiala chce prezidenta obeznámit také s tím, že se zástupci obou koalic shodli na hlavních programových principech a jsou připraveni co nejdřív sestavit funkční vládu. Vládní koaliční smlouvu podepíšou představitelé pětice stran v pondělí před zahájením ustavující schůze nové Sněmovny.Teprve po jejím skončení podá Babišův nynější kabinet ANO a ČSSD demisi. Zeman jej pak pověří výkonem funkce do jmenování nové vlády.Již dříve ale předseda ODS uvítal páteční prezidentovo vyjádření o tom, že je připraven ho jmenovat ministerským předsedou.„Osobně jsem potěšen, že zdravotní stav pana prezidenta se zlepšil natolik, že mu už umožňuje přímo komunikovat s veřejností prostřednictvím médií,“ reagoval Fiala na Zemanův rozhovor na Frekvenci 1, ve kterém prezident prohlásil, že udělá vše pro to, aby vláda vznikla co nejrychleji.

