Archeologové objevili v Anglii unikátní římské sochy

Archeologové v Anglii objevili tři římské busty poblíž ruin opuštěného středověkého kostela asi 80 kilometrů od Londýna, informuje Artnet News. 06.11.2021, Sputnik Česká republika

Dvě z kamenných soch mají obličeje a trupy dospělého muže a ženy, zatímco třetí má podobu dětské hlavy. Všechny jsou charakteristické pro raně římské sochařství. Odborníci se domnívají, že nalezené artefakty mohou pocházet z doby, kdy byla Anglie součástí Římské říše v letech 43 až 410 n. l.Na stejném místě vědci již dříve objevili dobře zachovalý šestihranný skleněný džbán starý více než tisíc let, který podle vědců pochází rovněž z doby římské, a dále střešní tašky, kremační urny a kusy malované omítky. Objevené předměty budou převezeny do laboratoře k dalšímu čištění a výzkumu. Zatím není známo, kde skončí později.Díla z doby kamennéV italské jeskyni Romanelli byla nalezena umělecká díla vytvořená v době kamenné. Vědci také zjistili, že druh Homo sapiens obýval jeskyni asi před 14 až 11 tisíci lety.Vědci poprvé objevili skalní rytiny v jeskyni v roce 1905. Další významné objevy však byly učiněny až později. Podrobný výzkum jeskyně začal v roce 2016, během něhož archeologové zdokumentovali několik dosud nezjištěných obrazů.Mezi nálezy jsou geometrické obrazce, které byly nakresleny prstem na „měsíčním mléce“, měkkém bílém materiálu, který se hromadí ve vápencových jeskyních. Objevili také kresbu ptáka.Přestože některé z nich časem zchátraly, stále z nich lze posoudit úroveň dovedností pravěkých umělců. Používali různé nástroje v závislosti na povrchu, na který malovali. Například obraz zubra byl umístěn do jeskyně tak, aby vytvářel 3D efekt. Podle vědců mají nedávno objevené artefakty spolu s těmi dříve nalezenými mnoho podobností se skalními malbami z Itálie, Francie, Španělska a Ázerbájdžánu.Podle vědců objev vyvolává „nové otázky o sociální dynamice a distribuci společných ikonografických motivů ve Středomoří“. Poznamenali, že existují určité náznaky, že toto dědictví se může rozšířit i do severní Afriky a na Kavkaz.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

