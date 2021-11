https://cz.sputniknews.com/20211106/babis-se-rozpovidal-o-vysledku-voleb-a-pandora-papers-byla-to-prasarna-non-plus-ultra-a-svinstvo-16411922.html

Babiš se rozpovídal o výsledku voleb a Pandora Papers: Byla to prasárna non plus ultra a svinstvo

Dosluhující český premiér Andrej Babiš se stal hostem pořadu X Talk Luboše Xavera Veselého. Během rozhovoru odpovídal na otázky týkající se kauzy Pandora... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

Pokud jde o výsledek parlamentních voleb, Babiš uvádí, že to celé pro něj bylo zklamáním. Dokonce hovoří o „vítězství médií“.Zmínka samozřejmě padla i o hodně propírané kauze Pandora Papers, která se začala řešit právě jen pár dnů před volbami.Nyní to tedy vypadá, že vzhledem k výsledkům voleb bude Babiš v opozici. Promluvil tak o tom, jak se na tuto novou roli připravuje.V rozhovoru ale Babiš také dodal, že zatím stále funguje ve vládě tak, jak by se od něj čekalo. Má totiž plnou hlavu aktuálních problémů, které je nutné řešit.Premiér si poté dovolil ještě pár slov ke krachu Bohemia Energy, kdy poznamenal, že stát v této věci nemohl zasáhnout. Dle jeho slov má kontrolovat daný trh ERÚ.V souvislosti s tím zmínil také trestní oznámení, které podali. „Jsou skupiny podvedených klientů, které spolupracují a koordinují se. Údajně ty struktury mají nakoupenou tu elektřinu za mnohem levnější ceny, než je teď na burze, ale jak s tím naloží a komu to prodají... Má to Havlíček na starosti,“ dodal Babiš.Řeč přišla v krátkosti takéna páteční rozhovor prezidenta Miloše Zemana, který po dlouhé době poskytl, pro Frekvenci 1.V závěru se pak zaměřil ještě na jedno důležité téma, a sice pandemii koronaviru. V souvislosti s tím apeloval i na očkování, kdy je podle něj nutné, aby lidé pochopili, že jde o jedinou ochranu před covidem-19.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

