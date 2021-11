https://cz.sputniknews.com/20211106/cnn-uvedla-cil-navstevy-reditele-cia-v-moskve-16412749.html

CNN uvedla cíl návštěvy ředitele CIA v Moskvě

Ředitel CIA William Burns navštívil Moskvu, aby Rusko upozornil na nepřípustnost akcí proti Ukrajině a zjistil záměry Moskvy. Oznámila to televizní stanice CNN... 06.11.2021, Sputnik Česká republika

„Prezident USA Joe Biden poslal tento týden ředitele CIA Burnse do Moskvy, aby Kreml upozornil na to, že USA pozorně sledují zvyšování početního stavu vojsk u hranic s Ukrajinou, a pokusil se zjistit, čím je jednání Ruska motivováno,“ uvádí televizní stanice, aniž by oznámila nějaké detaily.Podle informací CNN Burns po cestě do Moskvy telefonicky hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, aby „zmírnil napětí“ mezi Kyjevem a Moskvou.Burnsova návštěva Moskvy, která nebyla předem oznámena, se konala ve dnech 2. a 3. listopadu. V Moskvě se sešel s tajemníkem Rady bezpečnosti RF Nikolajem Patruševem a s ředitelem Služby vnější rozvědky Sergejem Naryškinem. Jak bylo oznámeno, v průběhu těchto schůzek byly projednány rusko-americké vztahy a boj s mezinárodním terorismem. Přitom byl pokaždé ve složení americké delegace přítomen vrchní ředitel pro Rusko a Střední Asii Rady národní bezpečnosti (NSC) USA Eric Green.Burnsově návštěvě předcházela návštěva náměstkyně ministra zahraničí USA Victorie Nulandové, která se konala v polovině října v Moskvě. Dotyčná se sešla s náměstkem ministra zahraničí RF Sergejem Rjabkovem, náměstkem šéfa prezidentovy administrativy Dmitrijem Kozakem, a také s asistentem ruského prezidenta Jurijem Ušakovem. V Moskvě zdůraznili, že návštěva Nulandové byla zorganizována na žádost americké strany.Na schůzkách se projednávaly otázky ukrajinského urovnání, Afghánistán, a také dvoustranné vztahy. Strany se domluvily uspořádat nové konzultace o urovnání krize kolem vystavování víz a činnosti diplomatických misí. Rjabkov v rozhovoru pro Sputnik podotkl, že beseda s Nulandovou byla „nanejvýš upřímná“ a prospěšná, pozice stran se ale zatím málo shodují. Ruský diplomatický zdroj přitom Sputniku oznámil, že žádné dohody o Ukrajině v průběhu návštěvy Nulandové uzavřeny nebyly, byla to seznamovací schůzka.Americký portál Politico zveřejnil dne 2. listopadu „satelitní fotografie“, které, jak tvrdí, dokládají rozmístění ruských vojáků „na hranici s Ukrajinou“ – ve Smolenské oblasti, která s Ukrajinou ani nehraničí. V příspěvku se přitom tvrdilo, že snímky ukazují soustředění tankových jednotek, dělostřelectva a pěchoty v okolí města Jelňa ve Smolenské oblasti, která hraničí jenom s Běloruskem.Ministerstvo obrany Ukrajiny později prohlásilo, že nemá žádné zprávy o soustředění ruských vojsk u svých hranic. Vojenský resort vyslovil předpoklad, že „fakta soustřeďování skupin Ozbrojených sil Ruské federace v ukrajinském směru, která byla zveřejněna v médiích a na internetu, jsou prvkem speciálních informačních a psychologických akcí, a jsou v podstatě naplánovanými opatřeními v rámci přesunu vojsk po ukončení cvičení“. Tajemník rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Alexej Danilov rovněž prohlásil, že se žádná aktivita ruských vojsk u ukrajinských hranic nekoná.Na MZV RF vyvrátili zprávy řady západních médií o tom, že Rusko údajně přesunuje vojska ke hranici s Ukrajinou. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesunuje vojska v rámci vlastního území a dle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nemělo by nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

