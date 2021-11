Dara Rolins odhodila veškeré zábrany. Ukázala se bez make-upu a nahoře bez. Fanoušci šílí

https://cz.sputniknews.com/20211106/dara-rolins-odhodila-veskere-zabrany-ukazala-se-bez-make-upu-a-nahore-bez-fanousci-sili-16418051.html

06.11.2021

Rolins umí být čas od času pořádnou provokatérkou, která dokáže dostat své obdivovatele do kolen. A vypadá to, že se jí to povedlo i nyní. Světu se totiž ukázala bez make-upu a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.Pro mnohé by byla podobná fotografie jistým výstupem z komfortní zóny. Daře ale nevadí odhalit opravdovou tvář, i když ví, že má jisté nedostatky. Ty však lidé přehlíží.Někteří uváděli, že je Dara snad čím dál tím víc krásnější: „Dari , jste stále krásná, čím starší, tím krásnější.“A s těmito slovy souhlasili i jiní: „Sexy žena unitř i zvenčí. Hlavně normální, ne jako ty celebrity důležité a namyšlené. Jste přátelská, vždy usměvavá. Proto vás mám ráda.“A pánská část publika se ozývala víc a víc. „Aleee, no tak!!!“ byli v úzkých někteří z nich.Někteří se také v komentářích zajímali o to, s čím asi tak Dara může být nespokojená. Dle mnohých je totiž ztělesněním dokonalosti.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

